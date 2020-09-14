Украинский актер, участник нового сезона проекта "Танцы со звездами" Тарас Цимбалюк во время третьего прямого эфира сделал предложение любимой девушке Тине. Теперь артист поделился своими впечатлениями и поблагодарил всех причастных к этому событию.

Отношения Тараса и визажистки, фотографа Тины продолжаются в течение двух лет. Пара познакомилась во время съемок клипа на песню мультиартиста Монатика "Вечность". Теперь Цимбалюк решился признаться любимой. На личной инстаграм-странице он поделился впечатлениями от этого события.

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Третий прямой эфир шоу "Танцы со звездами" был посвящен теме любви. На паркете Тарас и его партнерша Яна Заяц исполнили зажигательный джайв. После танца Тарас решился не только представить свою девушку всей стране, но и предложил ей выйти за него замуж. Девушка получила огромный букет белых роз и изысканное кольцо. Со слезами на глазах растроганная Тина ответила "Да".

В своем аккаунте актер опубликовал трогательное сообщение, в котором поделился пережитыми эмоциями: "Этот вечер оказался переполнен счастливыми эмоциями. Я бесконечно благодарен своей будущей жене! Вчерашний вечер – это самое малое, что я мог сделать для тебя! Друзья, я очень вас благодарю за поддержку, за добрые слова! Спасибо телеканалу "1+1", шоу "Танцы со звездами" и лично Владимиру Завадюку за воплощение такого важного шага для меня! Спасибо, что дали возможность прокричать это на всю страну. И, конечно, отдельная благодарность моей лучшей партнерше Яне! Поддержка удалась, идем дальше!".

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"Танцы со звездами 2020" 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Тараса Цимбалюка и Яны Заяц