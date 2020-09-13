Популярный украинский актер, участник проекта "Танцы со звездами" откровенно рассказал о личной жизни. Любимец женщин признался, когда и при каких обстоятельствах познакомился с любимой девушкой.

Тарас пообщался с Екатериной Осадчей для программы "Светская жизнь". Во время разговора он вспомнил первую репетицию "Танцев со звездами", а также рассказал, что с нынешней избранницей познакомился во время съемок клипа одного из украинских артистов.

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Тарас Цымбалюк о первой репетиции "Танцев со звездами"

Тарас признался, что рядом со своей искусной партнершей Яной Заец чувствовал себя очень некомфортно. По-особенному сложной была первая репетиция.

Мне казалось это очень неудобным, особенно, когда я видел какие-то пируэты своей партнерши и смотрел, как я делаю все эти танцевальные элементы,

– поделился Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк и Яна Заец на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Тарас Цымбалюк рассказал о своей девушке

Актер уже на протяжении двух лет встречается с визажисткой и фотографиней Тиной Антоненко. Для Цимбалюка эти отношения очень серьезные, а предыдущие романы он считает "знакомством с женским полом". Тарас вспомнил, что они познакомились на съемка клипа мультиартиста Монатика на трек "Вечность".

Тина там была художницей по гриму. Мы увидели друг друга на съемочной площадке и смутились. Она даже отказалась со мной работать и попросила ассистентку подготовить меня для кадра. Сейчас Тина говорит, что я ей понравился, и она сразу покраснела,

- вспомнил Тарас.

Тарас Цимбалюк в "Светской жизни": смотрите видео онлайн