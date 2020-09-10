Один из фаворитов и секс-символов "Танцев со звездами" актер Тарас Цимбалюк показал фото с тренировок и поделился впечатлениями от участия в проектах. Он отметил, что уже третий месяц без выходных, так как совмещает репетиции со съемками в сериалах.

Новый сезон шоу "Танцы со звездами" стал самой ожидаемой премьерой осени. Участники начали подготовку задолго до старта прямых эфиров. 30-летний украинский актер Тарас Цимбалюк в Инстаграме поделился, что с партнершей Яной Заяц танцует уже третий месяц. Ради победы в проекте он даже отказался от выходных.

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Последние несколько лет карьера актера стремительно взлетела. Благодаря фантастическим успехам фильма "Черный ворон" и сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" он получает множество предложений от украинских режиссеров. Поэтому изнурительные съемки звезда совмещает с танцами, которым посвящает все свое свободное время. Однако такой бешеный ритм жизни его мотивирует.

Половину своего времени я отдаю на съемочной площадке, потому съемки в кино никто не отменял. Все свободное от сериалов время я отдаю танцам! Ловлю себя на мысли, что пошел третий месяц без выходных,

– подытожил Тарас Цимбалюк.

Сообщение он дополнил эффектными кадрами с репетиции номера для третьего прямого эфира. Актер признался, что постановки становятся все более сложными, и пообещал, что следующий их танец будет для всех настоящим сюрпризом.

Судя по фото, пара готовит чувственный номер с большим количеством поддержек даже несмотря на то, что танцовщица Яна Заяц чуть не упала во время прошлого выступления. Для репетиции Тарас Цимбалюк выбрал черные шорты и широкую майку, которая выгодно подчеркивала его мускулистое тело. Партнерша была одета в свободные черные брюки в рубчик и черную майку, а рыжие волосы собрала в низкий хвост.

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