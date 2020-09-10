Один з фаворитів та секс-символів "Танців з зірками" актор Тарас Цимбалюк показав фото з тренувань та поділився враженнями від участі в проєкті. Він наголосив, що вже третій місяць не має вихідних, адже поєднує репетиції зі зйомками в серіалах.

Новий сезон шоу "Танці з зірками" став найочікуванішою прем'єрою осені. Учасники розпочали підготовку задовго до старту прямих ефірів. 30-річний український актор Тарас Цимбалюк в інстаграмі поділився, що з партнеркою Яною Заєць танцює вже третій місяць. Заради перемоги в проєкті він навіть відмовився від вихідних.

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Останні кілька років кар'єра актора стрімко злетіла. Завдяки фантастичним успіхам фільму "Чорний ворон" та серіалів "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша" він отримує безліч пропозицій від українських режисерів. Тому виснажливі зйомки зірка поєднує з танцями, яким присвячує весь свій вільний час. Проте такий шалений ритм життя його мотивує.

Половину свого часу я віддаю на знімальному майданчику, бо зйомки в кіно ніхто не відміняв. Весь вільний від серіалів час я віддаю танцям! Ловлю себе на думці, що пішов третій місяць без вихідних,

– підсумував Тарас Цимбалюк.

Допис він доповнив ефектними кадрами з репетиції номера для третього прямого ефіру. Актор зізнався, що постановки стають все складнішими, і пообіцяв, що наступний їхній танець буде для усіх справжнім сюрпризом.

Судячи з фото, пара готує чуттєвий номер з великою кількістю підтримок навіть попри те, що танцівниця Яна Заєць ледь не впала під час минулого виступу. Для репетиції Тарас Цимбалюк обрав чорні шорти та широку майку, яка вигідно підкреслювала його м'язисте тіло. Партнерка була одягнена у вільні чорні штани в рубчик та чорну майку, а руде волосся зібрала в низький хвіст.

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