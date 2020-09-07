Першою новий сезон шоу "Танці з зірками 2020" покинула пара Дмитра Танковича та Ілони Гвоздьової. 43-річний ведучий та комік висловився про виліт у другому ефірі шоу та порівняв проєкт з відпусткою, яка несподівано закінчилась.

На особистій сторінці в інстаграмі з 16-тисячною аудиторією шоумен і ведучий Дмитро Танкович прокоментував свою участь у шоу "Танці з зірками". З партнеркою-переможницею Ілоною Гвоздьовою він встиг станцювати запальне ча-ча-ча в першому ефірі та романтичний квікстеп у другому.

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Дмитро Танкович з гумором зізнався, що проєкт став для нього своєрідною відпусткою, яка закінчилась всього за два тижні.

"Танці з зірками" вийшли, як відпустка. Ти думаєш, що вона триватиме довго, а тут "бац" – два тижні, і знову повертаєшся до звичного життя. Але я радий, що ця пригода трапилася в моєму житті,

– написав комік.

Зірка подякував талановитій Ілоні Гвоздьовій, яка на 8 місяці вагітності не лише вийшла на паркет, а й "хоч трохи" навчила танцювати партнера. Танкович подякував всій команді шоу "Танці з зірками", глядачам, які голосували за їхню пару, та колегам з "Дизель Шоу".

Після вильоту з шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова зізналась, що їхні репетиції з Дмитром Танковичем були наповнені сміхом, позитивом, щастям. Вона публічно вибачилась, що не змогла вивести партнера в наступний ефір.

У коментарях його підтримав відомий адвокат Михайло Присяжнюк, який неодноразово з'являвся на телеекранах. Він написав, що його донька Маша попросила вдруге ввімкнути номер "тітки в рожевому і крутого дядька, схожого на ведмедя". Шанувальники не приховували, що вони розчаровані результатами голосування.

"Спасибі вам, що не побоялись прийти на цей проєкт. Я з великим нетерпінням чекала вашого номера, тому що вони були легкими, веселими, добрими і трохи смішними", "Шкода, що так рано вилетіли", "Ви танцювали гідно", "Ех, а ми чекали вас у фіналі", – йдеться у коментарях.