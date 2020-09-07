Первой новый сезон шоу "Танцы со звездами" покинула пара Дмитрия Танковича и Илоны Гвоздевой. 43-летний ведущий и комик высказался о вылете во втором эфире шоу и сравнил проект с отпуском, который неожиданно закончился.

На личной странице в инстаграме с 16-тысячной аудиторией шоумен и ведущий Дмитрий Танкович прокомментировал свое участие в шоу "Танцы со звездами". С партнершей-победительницей Илоной Гвоздевой он успел станцевать зажигательное ча-ча-ча в первом эфире и романтический квикстеп во втором.

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Дмитрий Танкович с юмором признался, что проект стал для него своеобразным отпуском, который закончился всего за две недели.

"Танцы со звездами" получились, как отпуск. Ты думаешь, что он продлится долго, а тут "бац" – две недели, и снова возвращаешься к привычной жизни. Но я рад, что это приключение случилось в моей жизни,

– написал комик.

Звезда поблагодарил талантливую Илону Гвоздеву, которая на 8 месяце беременности не только вышла на паркет, но и "хоть немного" научила танцевать партнера. Танкович поблагодарил всю команду шоу "Танцы со звездами", зрителей, которые голосовали за их пару, и коллег из "Дизель Шоу".

После вылета из шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева призналась, что их репетиции с Дмитрием Танковичем были наполнены смехом, позитивом, счастьем. Она публично извинилась, что не смогла вывести партнера в следующий эфир.

В комментариях его поддержал известный адвокат Михаил Присяжнюк, который неоднократно появлялся на телеэкранах. Он написал, что его дочь Маша попросила во второй раз включить номер "тети в розовом и крутого дяди, похожего на медведя". Поклонники не скрывали, что они разочарованы результатами голосования.

"Спасибо вам, что не побоялись прийти на этот проект. Я с большим нетерпением ждала вашего номера, потому что они были легкими, веселыми, добрыми и немного смешными", "Жаль, что так рано вылетели", "Вы танцевали достойно", "Эх, а мы ждали вас в финале", – говорится в комментариях.