У 2 прямому ефірі на глядачів "Танців з зірками 2020" чекало чимало сюрпризів. Та хвилювання учасників далось взнаки і під час виступу Тараса Цимбалюка і Яни Заєць танцівниця ледь не впала.

Пара, яка стала однією з фаворитів прем'єри "Танців з зірками 2020", отримала завдання – станцювати танго. До виходу на паркет актор Тарас Цимбалюк та Яна Заєць готувались наполегливо, адже до номера учасники шоу залучили складні хореографічні підтримки, які вразили всіх глядачів.

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Та один з трюків змусив очевидців затамувати подих. Під час підтрикми танцівниця ледь не впала.

"Танці з зірками 2020" 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Тараса Цимбалюка і Яни Заєць

Ведучий Юрій Горбунов зазначив, що це хвилювання взяло гору. А от Влад Яма наголосив, що бачив тренування Тараса Цимбалюка і Яни Заєць, тому знає, що вони вміють робити цю складну підтримку.

"Я побачив пристрасть у ваших очах і зрозумів, що це справжнє танго. Мені сподобалось бажання, з яким ви танцювали. Але, згідно з вашими інстаграм-сторіс, з вашими тренуваннями, з цією підтримкою, яка є дуже складною, ви помилились лише один раз. І це сталось тут, на паркеті. Чому? Бо пристрасті дали більше", – зазначив Влад Яма.

Пара вже без музики повторила складну підтримку, викликавши овації в залі.