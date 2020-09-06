В 2020 году зрителей "Танцев со звездами 2020" ждало немало сюрпризов. Но волнение участников дало о себе знать и во время выступления Тараса Цымбалюка и Яны Заец танцовщица едва не упала.

Пара, которая стала одной из фаворитов премьеры "Танцев со звездами 2020", получила задание – станцевать танго. К выходу на паркет актер Тарас Цымбалюк и Яна Заец готовились упорно, ведь к номеру участники шоу привлекли сложные хореографические поддержки, которые поразили всех зрителей.

Обязательно просмотрите "Танцы со звездами 2020" 1 выпуск: какой была премьера шоу

Но один из трюков заставил очевидцев затаить дыхание. Во время поддержки танцовщица едва не упала.

"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Тараса Цымбалюка и Яны Заец​

Ведущий Юрий Горбунов отметил, что это волнение взяло верх. А вот Влад Яма отметил, что видел тренировки Тараса Цымбалюка и Яны Заец, поэтому знает, что они умеют делать эту сложную поддержку.

"Я увидел страсть в ваших глазах и понял, что это настоящее танго. Мне понравилось желание, с которым вы танцевали. Но, согласно вашим инстаграм-сторис, с вашими тренировками, с этой поддержкой, которая является очень сложной, вы ошиблись только один раз. И это произошло здесь, на паркете. Почему? Потому что страсти дали больше", – отметил Влад Яма.

Пара уже без музыки повторила сложную поддержку, вызвав овации в зале.