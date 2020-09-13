Популярний український актор, учасник проєкту "Танці з зірками" відверто розповів про особисте життя. Улюбленець жінок зізнався, коли і за яких обставин познайомився з коханою дівчиною.

Тарас поспілкувався із Катериною Осадчою для програми "Світське життя". Під час розмови він пригадав першу репетицію "Танців з зірками", а також розповів, що з теперішньою обраницею познайомився під час зйомок кліпу одного з українських артистів.

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Тарас Цимбалюк про першу репетицію "Танців з зірками"

Тарас зізнався, що поруч зі своєю вправною партнеркою Яною Заєць почувався дуже некомфортно. По-особливому складною була перша репетиція.

Мені здавалося це дуже незручним, особливо, коли я бачив якісь піруети своєї партнерки і дивився, як я роблю усі ці танцювальні елементи,

– поділився Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк і Яна Заєць на "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн

Тарас Цимбалюк розповів про свою дівчину

Актор вже протягом двох років зустрічається з візажисткою та фотографинею Тіною Антоненко. Для Цимбалюка ці стосунки дуже серйозні, а попередні романи він вважає "знайомством із жіночою статтю". Тарас пригадав, що вони познайомилися на зйомка кліпу мультиартиста Монатіка на трек "Вечность".

Тіна там була художницею з гриму. Ми побачили один одного на знімальному майданчику та зніяковіли. Вона навіть відмовилася зі мнлю працювати і попросила асистентку підготувати мене для кадру. Зараз Тіна каже, що я їй сподобався і вона одразу почервоніла,

– пригадав Тарас.

Тарас Цимбалюк у "Світському житті": дивіться відео онлайн