Український актор, ексучасник проєкту "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк нещодавно освідчився коханій дівчині. Тепер пара влаштувала романтичну фотосесію на вулицях Києва, а результатом майбутнє подружжя вже поділилося з шанувальниками.

Тарас Цимбалюк без сумнівів є одним з найсексуальніших чоловіків в українському шоу-бізнесі. За час участі у проєкті "Танці з зірками" він став улюбленцем публіки і виліт приголомшив глядачів. Проте Тарас не засмучується і рухається далі. А нові яскраві моменти з життя показує на особистій сторінці в інстаграмі.

Читайте також Було неочікувано: Тарас Цимбалюк прокоментував виліт з "Танців з зірками"

Цимбалюк та його наречена Тіна вирішила сповна насолодитися теплими осінніми днями. Закохані влаштували фотосесію, щоб назавжди закарбувати в пам'яті особливу для них осінь, адже саме у цю пору вони заручилися.

Романтичні фото Тараса і Тіни

Пара позувала на красивій і спокійній вуличці Києва. Закохані не соромилися показувати свої почуття і щиро раділи кожній миті. Тарас і Тіна обрали для зйомки стильні і спортивні аутфіти, але головною прикрасою серії світлин стало справжнє, непідробне кохання, яке є між нареченими і його видно неозброєним оком.

Незважаючи на те, що дівчина була в джинсах і кедах, вона виглядала ніжною та жіночною. Низ Тіна поєднала з кофтою світло-зеленого кольору, що красиво оголила її плечі. Доповнила свій look намистом у вигляді перлин та сережками. Волосся вона акуратно вклала, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках.

"Наша осінь", – зворушливо написав у дописі Тарас.

Для перегляду фото гортайте праворуч