Украинский актер, бывший участник проекта "Танцы со звездами" Тарас Цымбалюк недавно сделал предложение любимой девушке. Теперь пара устроила романтическую фотосессию на улицах Киева, а результатом будущие супруги уже поделились с поклонниками.

Тарас Цимбалюк без сомнений является одним из самых сексуальных мужчин в украинском шоу-бизнесе. За время участия в проекте "Танцы со звездами" он стал любимцем публики, и его вылет потряс зрителей. Однако Тарас не расстраивается и движется дальше. А новые яркие моменты из жизни показывает на личной странице в инстаграме.

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Цимбалюк и его невеста Тина решила сполна насладиться теплыми осенними днями. Влюбленные устроили фотосессию, чтобы навсегда запечатлеть в памяти особую для них осень, ведь именно в эту пору они обручились.

Романтические фото Тараса и Тины

Пара позировала на красивой и спокойной улочке Киева. Влюбленные не стеснялись показывать свои чувства и искренне радовались каждому мгновению. Тарас и Тина выбрали для съемки стильные и спортивные аутфиты, но главным украшением серии фотографий стала настоящая, неподдельная любовь, которая есть между ними и видна невооруженным глазом.

Несмотря на то, что девушка была в джинсах и кедах, она выглядела нежной и женственной. Низ Тина соединила с кофтой светло-зеленого цвета, красиво обнажившей ее плечи. Дополнила свой look бусами в виде жемчужин и серьгами. Волосы она аккуратно уложила, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках.

"Наша осень", - трогательно написал в заметке Тарас.

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