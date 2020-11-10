Украинский актер, участник "Танцев со звездами 2020" Тарас Цимбалюк поразил чрезвычайно откровенной фотосессией с невестой. Он обнародовал фото и видео, где влюбленные изображены в поле полностью обнаженными.

Тарас Цимбалюк был одним из самых сексуальных участников "Танцев со звездами" в 2020 году. Он показывал свои хореографические способности на паркете, а во время одного из прямых эфиров даже решился сделать предложение любимой девушке. Теперь на личной странице в инстаграме Тарас поделился результатом откровенной фотосессии с любимой.

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Тарас и его невеста Тина устроили эротическую фотосессию еще летом. Тогда пара поделилась пикантными фотографиями по случаю годовщины отношений, которые длятся уже два года. Теперь Цимбалюк решил обнародовать не только сексуальные фото, но и видео.

Актер распространил фотографию, где позирует вместе с избранницей, стоя спиной к камере. Влюбленные показали обнаженные ягодицы, чем очень взбудоражили сеть. Также в публикации он обнародовал ролик, где голышом бежит по красивому полю, держа Тину за руку.

"Без лишних слов", – написал в заметке Тарас.

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Такой пост не остался без внимания многотысячной аудитории поклонников актера. Читатели активно комментируют публикацию, выражают свое восхищение.