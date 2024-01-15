Найкраще тримати грошове дерево у південно-східній стороні кімнати. Однак там не повинні перебувати зайві предмети, які перешкоджають грошовій енергії. Цікаво, що фахівці радять поставити біля товстянки купюру або скарбничку.
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Чим підгодовувати грошове дерево у січні
Підживлювати товстянку потрібно обов'язково. Так ви допоможете рослині розвиватися, зміцнюватися та забезпечити їй пишне цвітіння. Наприклад, у січні грошове дерево варто підгодовувати розчином, який готується досить швидко.
Візьміть 10 грамів звичайних дріжджів та додайте їх у місткість, наповнену 2 літрами теплої води. Для кращого результату фахівці також радять використати цукор. Розчин необхідно добре перемішати та залишити настоюватися на ніч. Поливати ним грошове дерево слід 1 раз на 2 тижні. До речі, для інших кімнатних рослин розчин також можна використовувати. Тому не варто виливати зайву рідину.
Догляд за товстянкою: декілька простих порад
- Для того, щоб забезпечити пишне цвітіння грошового дерева, можна приготувати розчин на основі аспірину. Зробити це досить просто: візьміть 1 таблетку, подрібніть її та додайте в посудину з 1 літром води. Підживлювати товстянку цим розчином варто 3 рази на місяць.
- Грошове дерево потребує ретельного поливу. Інакше листя втратить свій гарний вигляд та вкриється білими цятками, також почне гнити коріння. Влітку експерти рекомендують поливати рослину десь 1 раз на 2 тижні, а взимку – 1 раз на 3-4 тижні. Важливо, щоб земля була сухою на 90%.
- Слідкуйте за тим, щоб приміщення, де стоїть грошове дерево, було добре освітлене. Однак не допускайте, щоб на листя потрапляло багато сонячних променів, інакше воно може отримати опіки. Також шкодить рослині протяг.