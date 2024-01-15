Найкраще тримати грошове дерево у південно-східній стороні кімнати. Однак там не повинні перебувати зайві предмети, які перешкоджають грошовій енергії. Цікаво, що фахівці радять поставити біля товстянки купюру або скарбничку.

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Чим підгодовувати грошове дерево у січні

Підживлювати товстянку потрібно обов'язково. Так ви допоможете рослині розвиватися, зміцнюватися та забезпечити їй пишне цвітіння. Наприклад, у січні грошове дерево варто підгодовувати розчином, який готується досить швидко.

Візьміть 10 грамів звичайних дріжджів та додайте їх у місткість, наповнену 2 літрами теплої води. Для кращого результату фахівці також радять використати цукор. Розчин необхідно добре перемішати та залишити настоюватися на ніч. Поливати ним грошове дерево слід 1 раз на 2 тижні. До речі, для інших кімнатних рослин розчин також можна використовувати. Тому не варто виливати зайву рідину.

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