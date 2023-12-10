Грошове дерево ще називають у народі товстянкою. Його зазвичай ставлять у дім не лише для доповнення простору, а й для приваблення у дім достатку. Чим варто підживити грошове дерево – розкаже 24 Канал.

Про які йдеться 3 кімнатні рослини, які зміцнюють здоров'я

Грошове дерево: чим підживити рослину

За народними повір'ями, товстянка – це та кімнатна рослина, яка притягує у домівку багато грошей. Однак, тут є один момент. Це може спрацювати лише тоді, коли грошове дерево цвіте. Тоді воно буде приваблювати достаток у ваше помешкання.

Існує найефективніший спосіб, за допомогою якого можна досягти цвітіння товстянки. Її потрібно підживити аспірином. Для приготування розчину розведіть у 1 літрі води 1 таблетку аспірину, заздалегідь подрібнену в порошок. Рослину поливають цим засобом під корінь. Важливо це робити після поливання звичайною водою чи обприскування землі в горщику.

Зверніть увагу, що підживлювати товстянку розчином аспірину має сенс лише 3 рази на місяць. Відомо, що ацетилсаліцилова кислота покращує здоров'я грошового дерева та насичує її корисними речовинами.

Коли товстянка отримує кислоту з аспірину навіть у малій кількості, вона відчуває стрес й тоді залишає "потомство". Тому після розчину з аспірину грошове дерево починає цвісти.

Щодо поливу кімнатних рослин, існує кілька простих порад. Тому що є певні обмеження, чим не варто поливати вазони.