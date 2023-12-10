Денежное дерево еще называют в народе толстянкой. Его обычно ставят в дом не только для дополнения пространства, но и для привлечения в дом изобилия. Чем стоит подкормить денежное дерево – расскажет 24 Канал.

О которых идет речь 3 комнатные растения, укрепляющие здоровье

Денежное дерево: чем подкормить растение

По народным поверьям, толстянка – это то комнатное растение, которое притягивает в дом много денег. Однако здесь есть один момент. Это может сработать только тогда, когда денежное дерево цветет. Тогда оно будет привлекать достаток в ваше жилище.

Существует наиболее эффективный способ, с помощью которого можно достичь цветения толстянки. Ее нужно подпитать аспирином. Для приготовления раствора разведите в 1 литре воды 1 таблетку аспирина, предварительно измельченную в порошок. Растение поливают этим средством под корень. Важно это делать после поливки обычной водой или опрыскивания земли в горшке.

Обратите внимание, что подкармливать толстянку раствором аспирина имеет смысл всего 3 раза в месяц. Известно, что ацетилсалициловая кислота улучшает здоровье денежного дерева и насыщает его полезными веществами.

Когда толстянка получает кислоту из аспирина даже в малом количестве, она испытывает стресс и тогда оставляет потомство. Поэтому после раствора из аспирина денежное дерево начинает цвести.

Что касается полива комнатных растений, существует несколько простых советов. Потому что есть определенные ограничения, чем не стоит поливать вазоны.