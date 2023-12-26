Однак і з грошовим деревом можуть виникнути певні труднощі. Наприклад, воно раптом починає скидати свої листочки. Фахівці кажуть, що це є ознакою того, що рослина хвора. Крім того, згідно з народними прикметами, може залучити у дім фінансові проблеми.

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Чому товстянка скидає листя

Не поспішайте панікувати, якщо побачили, що грошове дерево скинуло 1-2 листочки. Адже це цілком нормально. Річ у тім, що рослина росте, тому з часом нижні листки вмирають, а натомість з'являються нові.

Однак якщо грошове дерево почало втрачати багато листочків, то з цим уже потрібно щось робити, адже рослина захворіла. Однією із причин є неправильний полив. Недостатня кількість води призводить до того, що листочки стають зморщеними та зів'ялими. А ось через надмірний полив на них виникають білі точки. Крім того, починає гнити коріння. Так грошове дерево поступово помирає.

Догляд за грошовим деревом / Фото Pixabay

Товстянка полюбляє хороше освітлення у приміщенні. Тому через його недостатню кількість може втрачати листя. Проте слідкуйте за тим, щоб на рослину не попадало багато сонячних променів. Адже тоді листочки можуть отримати опіки.

Не нехтуйте підгодівлею. Грошовому дереву потрібен ґрунт, насичений поживними речовинами. Товстянку добре підживлювати спеціальними добривами, які продаються в магазинах, або тими, які додають до кактусів та сукулентів.

Правильний догляд за грошовим деревом