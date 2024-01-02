Грошове дерево може гарно розквітнути та тішити око господаря будинку. Однак для цього за ним потрібно ретельно доглядати, інакше можете не побачити бажаного результату.

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Що стимулює квітнення грошового дерева

Пересадка рослини

Експерти рекомендують одразу пересадити товстянку, коли принесете її з магазину. Варто обрати горщик, у якому рослина зможе добре розвиватися. Ґрунт не повинен бути щільним та не містити торф. Не забудьте додати в землю субстрат, який має поживні речовини, що потрібні грошовому дереву.

Пересаджувати товстянку найкраще весною. Надалі це слід робити 1 раз на кілька років. Адже з часом рослина потребуватиме більшого горщика. Обирайте широку та неглибоку місткість, комфортну для крон грошового дерева.

Засипте дно горщика керамзитом, галькою, щебенем або битою цеглою. Завдяки дренажному шару, коренева система грошового дерева дихатиме вільно. Крім того, це допоможе корінню не згнити. Варто зазначити, що фахівці не радять поливати товстянку великою кількістю води одразу після того, як пересадите її. Поставте рослину у місце, яке знаходиться в тіні, та лише зрідка обприскуйте теплою водою.

Обрізка крони

Для того, щоб стимулювати квітнення грошового дерева, варто обрізати його крону. Процедуру найкраще робити весною або літом. Адже тоді рослина активно росте. Обрізка крони сприяє розвитку молодих пагонів, омолоджує товстянку та запобігає пошкодженню гілок. Однак пам'ятайте, що під час однієї процедури необхідно позбавлятися малої кількості пагонів. Так ви сильно не нашкодите рослині.

Додавання добрив

Підгодовувати грошове дерево варто з березня по вересень. Адже саме в цей період воно потребує калію та фосфору. Товстянку необхідно підживлювати 1 раз на 30 днів. Перед тим слід зволожити землю, щоб не обпалити коріння. Для грошового дерева добре підійде деревна зола. Окрім калію та фосфору, у ній містяться кальцій, магній, сірка та марганець.

Догляд за грошовим деревом / Фото "Мова квітів"

Відповідні умови

Грошове дерево потрібно тримати у гарно освітленій кімнаті. Однак варто слідкувати за тим, щоб на листя не потрапляли прямі сонячні промені. Найкраще поставити товстянку у південно-східній стороні приміщення. Як тільки прийде осінь, заберіть рослину з підвіконня. Адже в цей період грошове дерево впадає у стан спокою. Взимку температура повітря у кімнаті не повинна перевищувати 15 градусів. Крім того, у цей час грошовому дереву не потрібна велика кількість світла. Слідкуйте за тим, щоб у кімнаті не було протягів та занадто сухо.

Полив рослини

Ретельний полив – запорука того, що грошове дерево гарно квітнутиме. Влітку рослину варто поливати тоді, коли земля буде трохи вологою, – приблизно 1 раз на 2 тижні. А в інші пори року – коли ґрунт сухий, – десь 1 раз на місяць, не частіше.

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