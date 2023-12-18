Для пишного цвітіння дерево варто підживлювати аспірином 3 рази на місяць. Так воно насититься корисними речовинами та стане здоровішим. Далі читайте про те, яке місце вибрати для грошового дерева.

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Найкраще місце для грошового дерева

Для грошового дерева важливо обрати правильне місце, щоб залучити у дім багатство та позбутися фінансових проблем. Згідно з феншуєм, рослину варто розташувати у південно-східній стороні кімнати. Перед тим обов'язково заберіть звідти всі зайві предмети, адже вони блокують грошову енергію. Експерти радять поставити біля горщика декілька купюр та скарбничку. Так ви привабите гроші у сім'ю.

Існує версія, що з грошовим деревом необхідно говорити, щоб швидко та легко розв'язати всі проблеми з коштами. Не дозволяйте пилу збиратися на листках рослини, адже він забруднює енергетичні потоки.

Як правильно садити грошове дерево

Грошове дерево слід посадити у невеликий горщик, а на його дно положити декілька монет. Згодом воно почне рости. Як тільки прийде цей час, рослину необхідно пересадити у більшу місткість та додати ще трошки монет. Прикрасьте дерево конвертами та червоними стрічками. Тоді ви залучите багатство.