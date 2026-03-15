На своїй сторінці в інстаграмі дизайнер опублікував відео, у якому назвав п'ять ключових трендів сезону.

Цієї весни у моді залишаються шкіряні куртки, однак класична косуха тимчасово поступається місцем іншим силуетам. У тренді – короткі шкіряні куртки або моделі, що нагадують бомбери. Подібні варіанти були популярними ще на початку 2000-х, зокрема їх носили Девід та Вікторія Бекхеми.

Ще одна трендова річ – напівпрозорий лонгслів. Його легко поєднувати з різними варіантами білизни. Наприклад, білий лонгслів добре виглядає з кольоровою білизною – це додає образу яскравого акценту.

Також, за словами Андре Тана, джинси з низькою посадкою знову набирають популярності. Вони були модними у 2000-х і тепер повертаються в колекції брендів та стрітстайл.

Замість кросівок у повсякденних образах можна обрати трендові лофери. Найактуальніші моделі цього сезону – з квадратним носком.

П'ятий тренд – акцентна сумка. Як писало видання Cosmopolitan, у сезоні весна-літо 2026 однією з головних альтернатив чорним сумкам стали моделі темно-зелених відтінків. Такий колір залишається універсальним, але водночас додає образу глибини та свіжості. Водночас City Magazine зазначило, що також в моді будуть сумки глибокого червоного кольору.

