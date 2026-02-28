Для цієї робочої зустрічі вона обрала стриманий, але дуже стильний look з однією із найтрендовіших речей весни 2026 року. На це звернула увагу ТСН.
Королева Максима з'явилася на публіці у білій блузі з шарфом. Раніше відомий дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в інстаграмі зазначав, що саме блузи стануть одним із головних трендів сезону. За його пронозами, актуальними будуть моделі з шарфами, жабо, рукавами-ліхтариками, великими бантами та коміром-стійкою.
Королева доповнила свій верх темними штанами прямого крою, масивними сережками-квітами, підборами та пальто.
До речі, це не вперше, коли королева Максима одягає подібні блузи. Ще у 2019 році вона одягала сливову блузу з шарфом у горошок.
Які ще речі будуть в тренді навесні цього року?
- Як повідомило модне видання Elle, в новому сезоні особливо популярним буде сірий денім. Фешн-експерти зазначають, що його можна гармонійно поєднувати з багатьма кольорами, створюючи стильні образи для різних подій.
- Модельєр Андре Тан додав, що трендом стане східний мінімалізм – без зайвих деталей, з простими лініями та об'ємним низом. Йдеться про такі моделі, як штани-алладіни, шаровари, банани або спідниці-тюльпани. Також варто звернути увагу на вкорочені топи й кейпи, які красиво підкреслюють пропорції тіла. Серед актуальних принтів варто відзначити квітковий, горошок та принт "бембі".