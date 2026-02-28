Для цієї робочої зустрічі вона обрала стриманий, але дуже стильний look з однією із найтрендовіших речей весни 2026 року. На це звернула увагу ТСН.

Королева Максима з'явилася на публіці у білій блузі з шарфом. Раніше відомий дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в інстаграмі зазначав, що саме блузи стануть одним із головних трендів сезону. За його пронозами, актуальними будуть моделі з шарфами, жабо, рукавами-ліхтариками, великими бантами та коміром-стійкою.

Королева доповнила свій верх темними штанами прямого крою, масивними сережками-квітами, підборами та пальто.

До речі, це не вперше, коли королева Максима одягає подібні блузи. Ще у 2019 році вона одягала сливову блузу з шарфом у горошок.

