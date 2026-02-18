Про це модельєр написав на своїй сторінці в інстаграмі.
Ідеальний колір для ранньої весни – baby blue. Цей відтінок гармонійно поєднується з коричневим, рожевим, бургунді та іншими пастельними кольорами.
Образ в кольорі baby blue / Фото з Pinterest
В моді навесні 2026 року буде східний мінімалізм. Для цього стилю характерні лаконічність, простота та об'ємні низи. Наприклад, штани-алладіни, шаровари, штани-банани, чи спідниці-тюльпани. Щоб збалансувати силует Андре Тан радить для такого look обирати більш приталений верх.
Крім того, східних нот у ваш образ може додати трендовий мандарин-жакет – структурована модель із коміром-стійкою.
Мандарин-жакет / Фото з Pinterest
Також модельєр зазначив, що популярними будуть кроп-топи, кейпи та інші вкорочені верхи. Їхня головна мета – підкреслити пропорції тіла.
Які ще будуть тренди у 2026 році?
- Горошок – тренд, що не втрачає актуальності ще з минулого року.
- Водночас на заміну яскравому леопардовому принту цьогоріч прийде милий принт "бембі", який повторює забарвлення оленят.
Штани з принтом "бембі" / Фото з інстаграм-сторінки @andiwashington__
- Також в тренді буде квітковий принт. Легкі плаття, блузи, а також аксесуари з квітками, за словами дизайнера, справжній must-have сезону.