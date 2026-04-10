Відомий український дизайнер Андре Тан виділив три поширені помилки, які візуально спрощують образ та роблять його негармонійним. Про це він розповів у своєму інстаграмі.

Які поєднання речей виглядають дешево навесні 2026 року?

Перш за все, слід бути обережними з тотально темними образами. Поєднання темного низу з чорним, темно-зеленим або коричневим верхом часто виглядає занадто похмуро і "важко". Водночас такий підбір кольорів забирає в образу весняну легкість. Щоб виглядати дорожче, дизайнер радить віддавати перевагу світлішим відтінкам або додавати до темної бази яскраві чи контрастні аксесуари, які стануть стильними акцентами.

Ще одна помилка, яка часто псує вигляд – повна відсутність об'єму. Коли ви обираєте обтислі водолазки чи лонгсліви в поєднанні з вузькими джинсами, образ стає "пласким" і втрачає свою динаміку. Для того, щоб одяг виглядав статусно, необхідно грати на контрастах, зокрема з фактурами, вільною посадкою речей та структурованим взуттям. Наприклад, об'ємний жакет у поєднанні з класичними штанами додасть образу необхідного повітря та стилю.

Крім того, важливо приділяти увагу довжині речей та їхній взаємодії з взуттям. Так, невдало підібрана спідниця, яка не закриває край ботильйонів, може візуально додати зайвих кілограмів і зробити силует непропорційним. Такий розрив між краєм одягу та взуттям "ріже" ногу і руйнує гармонію. У такому разі краще обирати спідницю правильної довжини, яка перекриває верх взуття, або ж замінити ботильйони на витончені туфлі чи високі чоботи. Це допоможе створити єдину лінію, яка зробить вас стрункішою та елегантнішою.

