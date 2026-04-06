На щастя, сучасна мода остаточно відмовилася від високих підборів на користь функціональності. Сьогодні плоска підошва – ознака тонкого смаку та розуміння актуальних тенденцій, пише видання Cosmopolitan.

Що відомо про модне взуття на весну 2026 року?

Найпростіший спосіб додати весняного настрою вашому вигляду – яскраві кеди та кросівки. Замість звичних базових кольорів, цього сезону варто звернути увагу на насичені відтінки, зокрема на сонячний жовтий або глибокий синій. Як зазначає авторитетне видання Vogue у своєму огляді найкращих жіночих кросівок, спортивне взуття давно перестало бути лише частиною форми для залу. Натомість воно стало ключовим акцентом навіть у стриманих міських образах.

Для тих, хто віддає перевагу більш витонченому стилю, ідеальним варіантом залишаються балетки. Це взуття додає легкості будь-якій сукні чи вкороченим джинсам, залишаючись при цьому максимально комфортним для стопи. Журнал Harper's Bazaar підкреслює, що це взуття є невіддільною частиною класичного гардероба, яка ніколи не виходить із моди.

Якщо ж ваш день сповнений ділових зустрічей, зверніть увагу на мокасини та лофери. Це взуття ідеально балансує між офісною суворістю та розслабленістю вихідного дня. Вони виглядають дорого та структуровано, але не втомлюють ноги так, як це роблять туфлі на шпильці. Британське видання Vogue називає якісні лофери головною інвестицією сезону, яка пасує до всього – від класичних штанів до легких спідниць.

А для максимально теплих весняних днів ідеальним вибором стане взуття без задників, зокрема мюлі. Вони поєднують у собі легкість домашнього взуття та шик високої моди. Такий фасон дозволяє швидко змінювати образ і забезпечує чудову вентиляцію. Як зазначає Elle, це взуття є справжнім порятунком для активних жінок, які цінують свій час і комфорт.

