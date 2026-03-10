З цієї нагоди відомий український дизайнер Андре Тан розповів, яке взуття буде особливо популярним цієї весни. Про п'ять трендових моделей, на які варто звернути увагу, він написав на своїй сторінці в інстаграмі.

Слінгбеки та ботильйони

Туфлі на підборах і цього сезону залишаються серед головних трендів. Особливу увагу модельєр радить звернути на слінгбеки з тонким ремінцем. Як пояснило модне видання VOGUE, слінгбеки – це туфлі із закритим носком та відкритою п'яткою.

Червоні слінгбеки з тонким ремінцем / Фото Papaya

Слінгбеки чорні з тонким ремінцем / Фото з Estro

Ще один цікавий варіант – елегантні ботильйони. Це жіноче взуття для міжсезоння, яке поєднує елементи черевиків і півчобітків.

Ботильйони / Фото з сайту Estro

Такі моделі додають образу витонченості та жіночності.

Лофери на плоскій підошві з квадратним носком

Таке взуття чудово поєднуються як із класичними костюмами, так і з більш розслабленими повсякденними образами. Наприклад, їх можна носити з джинсами.

Також у тренді – поєднання лоферів із носками.

Лофери шкіряні з квадратним носком / Фото з сайту ESTRO

Лофери з текстурної шкіри з квадратним носом / Фото COOSH

Замшеві мокасини

Їх легко можна скомбінувати з джинсами, спідницями або навіть сукнями. Замшеві мокасини, як зазначив Андре Тан, додають образу легкості, невимушеності та витонченості.

Замшеві мокасини / Фото з сайту Modivo

Кеди

Цієї весни особливо популярними будуть ретро-моделі кедів, а також варіанти з ефектом легкої потертості. Вони ідеально підходять для щоденних прогулянок та легко поєднуються з різними стилями одягу – від спортивного до casual.

Трендові моделі кедів на весну 2026 / Фото з Pinterest та сайту Answer

