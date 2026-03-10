З цієї нагоди відомий український дизайнер Андре Тан розповів, яке взуття буде особливо популярним цієї весни. Про п'ять трендових моделей, на які варто звернути увагу, він написав на своїй сторінці в інстаграмі.
Слінгбеки та ботильйони
Туфлі на підборах і цього сезону залишаються серед головних трендів. Особливу увагу модельєр радить звернути на слінгбеки з тонким ремінцем. Як пояснило модне видання VOGUE, слінгбеки – це туфлі із закритим носком та відкритою п'яткою.
Червоні слінгбеки з тонким ремінцем / Фото Papaya
Слінгбеки чорні з тонким ремінцем / Фото з Estro
Ще один цікавий варіант – елегантні ботильйони. Це жіноче взуття для міжсезоння, яке поєднує елементи черевиків і півчобітків.
Ботильйони / Фото з сайту Estro
Такі моделі додають образу витонченості та жіночності.
Лофери на плоскій підошві з квадратним носком
Таке взуття чудово поєднуються як із класичними костюмами, так і з більш розслабленими повсякденними образами. Наприклад, їх можна носити з джинсами.
Також у тренді – поєднання лоферів із носками.
Лофери шкіряні з квадратним носком / Фото з сайту ESTRO
Лофери з текстурної шкіри з квадратним носом / Фото COOSH
Замшеві мокасини
Їх легко можна скомбінувати з джинсами, спідницями або навіть сукнями. Замшеві мокасини, як зазначив Андре Тан, додають образу легкості, невимушеності та витонченості.
Замшеві мокасини / Фото з сайту Modivo
Кеди
Цієї весни особливо популярними будуть ретро-моделі кедів, а також варіанти з ефектом легкої потертості. Вони ідеально підходять для щоденних прогулянок та легко поєднуються з різними стилями одягу – від спортивного до casual.
Трендові моделі кедів на весну 2026 / Фото з Pinterest та сайту Answer
Які ще речі будуть актуальними навесні цього року?
- Як зазначає Elle, одним із головних фаворитів сезону стане сірий денім. Фешн-експерти пояснили, що цей колір легко комбінується з різними відтінками, завдяки чому можна створювати стильні образи для різних випадків.
- За словами Андре Тана, навесні популярним буде східний мінімалізм – прості силуети без зайвого декору та з об'ємним низом. Трендовими стануть штани-алладіни, шаровари, банани, а також спідниці-тюльпани.
- Окрім цього, модельєр радить придивитися до вкорочених топів і кейпів, які красиво підкреслюють пропорції фігури.
- Також трендом весни-2026 є блузи. У моді моделі з шарфами, жабо, рукавами-ліхтариками, великими бантами та коміром-стійкою.
- Серед принтів, що залишаються актуальними, – квіткові візерунки, горошок та "бембі".