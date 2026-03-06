Тож коли зима вже добігла кінця, стилісти радять не просто змінювати теплі речі на легші, а провести своєрідний "аудит" гардероба. Про те, що варто прибрати зі свого гардероба після зими, ексклюзивно для редакції 24 Каналу розповіла стилістка Галина Денисюк.

Не пропустіть Не горошок і не смужка: який принт став головним модним трендом весни 2026 року

Речі, які втратили форму

Перш за все варто звернути увагу на одяг, який виглядає зношеним. Розтягнуті светри, футболки з деформованим коміром, пальта, що втратили форму, або джинси, які вже не тримають посадку. Ці, здавалося б незначні деталі, можуть зіпсувати навіть продуманий образ.

Одяг має тримати силует. Якщо тканина вже "пливе" або виглядає втомленою – настав час з нею попрощатися,

– пояснила Денисюк.

Речі, які ви не носили понад рік

Ще один важливий критерій – час. Якщо якась річ пролежала в шафі понад рік і так і не була залучена в образи – вона просто займає місце. Також багато людей зберігають одяг на випадок схуднення або навпаки. Але такі речі часто лише створюють психологічний тиск.

Шафа не має бути складом одягу "на колись". Краще залишити речі, які підходять вам тут і зараз. Це додатково формуватиме здорове ставлення до власного стилю,

– зазначила стилістка.

Такий одяг і аксесуари можна віддати на благодійність або продати на ресейл-платформах.

Одяг, який більше не відповідає вашому стилю

З часом змінюється не лише мода, а й самі люди. Те, що подобалося кілька років тому, сьогодні може відчуватися "чужим". Не варто залишати речі лише через спогади.

Речі, які складно поєднати

Не менш поширена проблема – гарні, але абсолютно непрактичні речі. Наприклад, блузка чи спідниця, які виглядають ефектно, але їх складно поєднати з іншим одягом в гардеробі.

Ідеальна річ – це та, яку можна легко комбінувати з кількома елементами гардероба. Якщо ж для неї потрібно купити ще п'ять нових речей – вона просто не працює,

– наголосила стилістка.

Як правильно оновити гардероб навесні?

Стилістка радить починати весняне оновлення шафи з простого правила: залишити лише ті речі, які викликають бажання їх носити.

Гардероб має працювати на вас. Коли там лежать лише улюблені речі, не виникає проблема "нема що вдягнути". Ви швидше складаєте образи й відчуваєте себе впевненіше,

– підсумовує Денисюк.