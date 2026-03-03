Стилісти знайшли ідеальну річ для цього складного перехідного періоду. Вона миттєво підніме настрій навіть у найпохмуріший день і гарантовано стане справжнім хітом теплого сезону, пише видання Woman&Home.

Теж цікаво Їх будуть носити всі: 7 головних кольорів, які заполонять вулиці навесні 2026 року

Який принт стане головним модним трендом весни 2026?

Головним модним відкриттям цієї весни став квітковий принт на затишних светрах, прикрашених об'ємними аплікаціями. Саме таке несподіване поєднання теплої тканини та свіжих весняних бутонів робить ці речі ідеальною базою для мінливої погоди.

Крафтові квіткові деталі перетворюють звичайний повсякденний светр на розкішний елемент гардероба, який випромінює радість та позитив. Зараз у магазинах з'являється все більше таких моделей, тому знайти ідеальний варіант для себе буде доволі легко.

Наприклад, неймовірно свіжо виглядають светри небесно-блакитного кольору з великими білими квітами. Такий трикотаж чудово оживить ваші зимові образи та плавно перейде з вами у весняно-літній сезон.

З чим носити квітковий принт?

Для когось речі з таким активним дизайном можуть здатися занадто сміливими, але стилізувати їх набагато простіше, ніж ви думаєте. У прохолодні дні одягніть квітковий джемпер поверх класичного білого лонсліву в поєднанні з базовими синіми джинсами.

А коли погода нарешті почне теплішати, такий светр складе ідеальну пару легкій шовковій спідниці, класичній джинсовій спідниці або ж додасть необхідного тепла вашій улюбленій однотонній сукні міді чи вбранню пастельних відтінків.

Втім, стилісти зауважують, що важливо уникати будь-яких інших великих візерунків у вашому вбранні. Якщо переборщити з принтами, то образ вийде занадто перевантаженим. Натомість обирайте однотонні речі, які стануть спокійним фоном і дозволять вашому трикотажу стати головною зіркою образу.

Нещодавно наша редакція розповідала про культові кросівки з 1990-х, які зараз на піку популярності.

Які речі мають бути обов'язково у весняному гардеробі 2026?