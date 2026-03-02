Про це пише видання Vogue France. Йдеться про культові замшеві кросівки від Adidas, які зараз переживають своє найгучніше відродження за останні десятиліття.
Яке культове взуття з 1990-х повернулося в моду?
Видання Highsnobiety пояснює цей феноменальний успіх популярністю шоколадних та коричневих відтінків, які стали головною альтернативою звичному білому взуттю в гардеробах провідних інфлюєнсерів. Саме цей глибокий колір та м'яка текстура перетворили архівні моделі на справжню родзинку сучасних образів.
Цікаво, наскільки органічно це взуття адаптувалося до нинішнього гардероба. Такі кросівки можна поєднувати з довгим класичним пальтом, затишним об’ємним трикотажем або вільними штанами карго.
До речі, нині модники навіть не намагаються підтримувати свої кросівки в ідеальному стані. Невелика потертість чи підошва, що трохи посіріла від часу, лише додають образу автентичності. В основі цього тренду лежить глибоке почуття ностальгії. Адже для багатьох це можливість повернутися в часи свого дитинства чи юності, знову відчувши той особливий дух свободи.
Що відомо про головні взуттєві тренди 2026 року?
Найбільш популярними навесні та влітку 2026 року будуть пласкі "бабусині" сандалі у вінтажному стилі. Їх можна носити як з сукнями та спідницями, так навіть зі штанами та блузами.
Наймоднішіми відтінками взуття цьогоріч вважаються: м'ятний, небесно-блакитний, рожевий, білий та блискучий. До речі, бренди Chanel і Armani Privé інтегрували ці кольори у свої колекції, підкреслюючи легкість та виразність у стилі.
Крім того, сьогодні вулиці, офіси та червоні доріжки заполонили кросівки з дуже впізнаваною деталлю – незвичною підошвою, що нагадує хмаринки. Цю модель створив швейцарський бренд On, пише видання Vogue UA. Ці базові кросівки ідеально поєднуються з прямими джинсами, комфортними джогерами, простими футболками та худі.