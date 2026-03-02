Про це пише видання Vogue France. Йдеться про культові замшеві кросівки від Adidas, які зараз переживають своє найгучніше відродження за останні десятиліття.

Яке культове взуття з 1990-х повернулося в моду?

Видання Highsnobiety пояснює цей феноменальний успіх популярністю шоколадних та коричневих відтінків, які стали головною альтернативою звичному білому взуттю в гардеробах провідних інфлюєнсерів. Саме цей глибокий колір та м'яка текстура перетворили архівні моделі на справжню родзинку сучасних образів.

Цікаво, наскільки органічно це взуття адаптувалося до нинішнього гардероба. Такі кросівки можна поєднувати з довгим класичним пальтом, затишним об’ємним трикотажем або вільними штанами карго.

До речі, нині модники навіть не намагаються підтримувати свої кросівки в ідеальному стані. Невелика потертість чи підошва, що трохи посіріла від часу, лише додають образу автентичності. В основі цього тренду лежить глибоке почуття ностальгії. Адже для багатьох це можливість повернутися в часи свого дитинства чи юності, знову відчувши той особливий дух свободи.

Що відомо про головні взуттєві тренди 2026 року?