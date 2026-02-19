Світ буквально божеволіє від швейцарського бренду On, пише видання Vogue UA. І найдивовижніше те, що ця історія глобальної одержимості почалася у звичайнісінькому саду.

Що відомо про наймодніші кросівки On?

Колишній швейцарський триатлоніст Олів'є Бернхард шукав спосіб зробити біг ідеально м'яким у своєму саду. І одного разу чоловік вирішив нарізати звичайний садовий шланг та прикріпити його шматки до підошви своїх кросівок. Несподівано ця проста ідея дала приголомшливий ефект – нога приземлялася наче на м'яку подушку, але відштовхувалася з максимальною силою.

Саме так народилася знаменита технологія CloudTec®, яка у 2010 році перетворилася на повноцінний бренд. Перші спортсмени, які тестували новинку, говорили, що це відчуття схоже на біг хмарами, і компанія зробила цю емоцію своєю головною фішкою.

Зрозумівши, що у них на руках справжній скарб, засновники On вибрали дуже нетиповий шлях для просування. Вони не пішли до масмаркету, а зробили ставку на елітарність. Напис Swiss Engineering діяв на покупців магічно, адже миттєво асоціювався з бездоганною надійністю швейцарського годинника.

Водночас ці кросівки продавалися лише у вузькопрофільних бігових магазинах та на платформах для любителів люксу. Завдяки такому підходу та "дизайну без дизайну" першими фанатами бренду стали не лише професійні марафонці, а й мешканці Кремнієвої долини.

Згодом від IT-фахівців та бігунів естафету перехопили світові зірки. Справжній вибух популярності стався, коли легендарний тенісист Роджер Федерер став обличчям бренду, почав інвестувати в нього гроші та допоміг створити стильну лінійку взуття на кожен день.

Після цього люксовий будинок LOEWE та корейський бренд PAF випустили зі швейцарцями спільні колекції, які одразу з'явилися у гардеробах найзатятіших модників. А щоб закріпити статус суперзірки сучасної попкультури, у 2024 році бренд залучив до співпраці акторку Зендею, про що йдеться на інстаграм-сторінці On.

З чим носити кросівки On, щоб мати стильний вигляд?