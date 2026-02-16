Цього разу на вершину модних трендів стрімко увірвалася деталь, яка ідеально балансує між закритістю та легкою спокусливістю, пише Southern Living. Крім цього, вона привертає увагу виключно до витончених ліній жіночого тіла.

Не пропустіть Як візуально зменшити груди: 5 хитрощів від Андре Тана, про які ви не знали

Який легендарний образ з 1950-х повернувся в тренди?

Йдеться про класичний виріз "човник". Його ще називають boatneck. Журнал Harper's Bazaar зазначає, що такий силует передає елегантність без зайвих прикрас. Підтверджує повернення цього тренду Гейлі Бібер, яка з'явилася на публіці у вінтажній сукні саме з таким вирізом, повернувши моду на ностальгічний гламур.

Водночас видання Marie Claire зазначає, що топи та сукні з "човником" вимагають мінімуму зусиль для стилізації, але миттєво роблять загальний вигляд візуально дорожчим.

Who What Wear також називає речі з таким вирізом найрозумнішою інвестицією у капсульний гардероб.

Секрет успіху boatneck полягає в тому, що він повністю приховує зону декольте, але делікатно оголює ключиці та трохи розширює лінію плечей. Це створює дуже гармонійний силует, який є доречним як в офісі, так і на вечірці.

Коли виник тренд на boatneck?