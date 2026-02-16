Цього разу на вершину модних трендів стрімко увірвалася деталь, яка ідеально балансує між закритістю та легкою спокусливістю, пише Southern Living. Крім цього, вона привертає увагу виключно до витончених ліній жіночого тіла.
Який легендарний образ з 1950-х повернувся в тренди?
Йдеться про класичний виріз "човник". Його ще називають boatneck. Журнал Harper's Bazaar зазначає, що такий силует передає елегантність без зайвих прикрас. Підтверджує повернення цього тренду Гейлі Бібер, яка з'явилася на публіці у вінтажній сукні саме з таким вирізом, повернувши моду на ностальгічний гламур.
Водночас видання Marie Claire зазначає, що топи та сукні з "човником" вимагають мінімуму зусиль для стилізації, але миттєво роблять загальний вигляд візуально дорожчим.
Who What Wear також називає речі з таким вирізом найрозумнішою інвестицією у капсульний гардероб.
Секрет успіху boatneck полягає в тому, що він повністю приховує зону декольте, але делікатно оголює ключиці та трохи розширює лінію плечей. Це створює дуже гармонійний силует, який є доречним як в офісі, так і на вечірці.
Коли виник тренд на boatneck?
- На початку 1900-х років топи з таким вирізом були суто елементом французької військово-морської уніформи. Широка горловина дозволяла матросам вільно рухатися під час важкої роботи в морі, а під час падіння за борт такий одяг можна було дуже швидко зняти. Саме тоді з'явився і класичний дизайн в горизонтальну смужку, який пізніше надихнув модні будинки на створення легендарних повсякденних колекцій.
- Справжній прорив силуету boatneck у масову моду стався у 1950-х роках. Практичний морський крій підхопили великі кутюр'є, зокрема Коко Шанель, яка перетворила його на еталон краси.
- Остаточний статус вічної класики цей крій отримав завдяки головним музам 1950-х років – Одрі Гепберн та Грейс Келлі. Аристократична простота та лаконічність вирізу boatneck якнайкраще відповідали духу епохи. Тодішня мода тяжіла до стриманої та бездоганної жіночності, тому силует, що м'яко акцентував на тендітності фігури без химерних деталей чи зайвої відвертості, миттєво став абсолютним хітом.