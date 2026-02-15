Відомий український модельєр Андре Тан поділився професійними секретами, що допоможуть створити гармонійний образ для жінок, які хочуть візуально зменшити груди. Про це він розповів у своєму інстаграмі.

Як візуально зменшити груди?

За словами Андре Тана, власницям пишного бюста варто уникати зайвого об'єму у зоні грудей. Зокрема, таким жінкам слід відмовитися від рюшів, пишних рукавів та масивного декору на користь мінімалізму. Так, найкраще працюватимуть прості лінії та лаконічні форми, оскільки не створять додаткового візуального розширення.

Щоб збалансувати фігуру та відвести погляд від грудей, дизайнер радить підкреслювати талію. З цим завданням ідеально справляються приталений крій та різні пояси.

При цьому не обов'язково ховатись у максимально закритий одяг. Декольте носити можна і потрібно, але вирізи слід вибирати акуратні та помірні. Адже надто глибоке декольте приверне саме ту надмірну увагу, якої жінки намагаються уникнути.

Велике значення також має колір і візерунок тканини одягу. Андре Тан зауважив, що темні відтінки візуально зменшують об'єми та витягують силует. Саме цим і варто скористуватися під час вибору аутфіту.

Крім цього, власницям пишного бюста краще обирати принти середнього розміру. Однак важливо уникати великих малюнків безпосередньо на грудях.

Що цікаво, фешн-видання The Kit радить також спробувати жінкам створити силует фігури "пісочний годинник" за допомогою V-подібного вирізу та суконь на запах. Водночас варто уникати закритого верху під горло, який робить груди візуально нижчими.

Які ще хитрощі допомагають жінкам візуально зменшити груди?