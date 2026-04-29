Дані про фази Місяця у травні доступні на Space Weather Live. Коли краще робити манікюр у цьому місяці, а в які дні варто дати нігтям відпочинок – читайте далі в матеріалі.

Теж цікаво Шовкова хустка знову в тренді: як стильно носити її навесні 2026

Фази Місяця у травні 2026 року

Повня: 1 і 31 травня

Спадний Місяць: 2 – 15 травня

Молодик: 16 травня

Зростальний Місяць: 17 – 30 травня

Коли манікюр краще не робити у травні 2026?

У повню організм вважається більш вразливим та чутливим. Астрологи відзначають, що у цей період тіло може реагувати більш активно на будь-які втручання, тому 1 і 31 травня краще обмежитися базовими процедурами, такими як догляд і зволоження рук.

16 травня, під час Нового Місяця, також не рекомендують робити складний манікюр. Через знижений енергетичний фон нігті можуть реагувати гірше, а результат – не виправдати очікувань. У цей час краще віддати перевагу відпочинку та простому догляді.

Коли робити манікюр у травні 2026 року?

Зростальний Місяць вважається найкращим часом для манікюру, якщо ви хочете пришвидшити ріст нігтів. У травні 2026 року це період із 17 до 30 числа. У ці дні можна експериментувати з дизайном, кольорами та формою нігтів.

До речі, як зазначає VOGUE, квадратна форма нігтів знову повертається в тренди та стрімко набирає популярності.

Натомість 2 – 15 травня, коли Місяць спадає, більше підходять для спокійних процедур. У цей період ефективними будуть корекція довжини, догляд за кутикулою та зміцнення нігтьової пластини.

Наша редакція вже також писала матеріал про найкращі дні для інших б'юті-процедур у травні.