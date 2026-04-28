На подіумах можна було побачити різнокольорові принтовані хустки, які поєднували з брошками, шкіряними деталями та іншими акцентними аксесуарами. На це звернуло увагу модне видання Cosmopolitan.

Шовкові хустки повернулися в тренди, бо вони одночасно стильні і практичні. Цей аксесуар не вимагає складних поєднань – його достатньо просто додати до базового одягу, щоб образ виглядав цікавіше.

Актуальними залишаються як принтовані хустки, так і більш мінімалістичні однотонні варіанти в базових відтінках.

Шовкова хустка від Shpalta / Фото з інстаграму бренду

Видання Vogue.ua писало, що стильні шовкові хустки представлені у колекціях українських брендів Gunia Project, KHUSTYNA, OLIZ, Shpalta та Lady Di Atelier.

Як носити шовкову хустку?

Український дизайнер Андре Тан радить не обмежуватися лише класичним варіантом на шиї. Хустку можна носити сміливіше: як топ, накидувати на плечі, одягати поверх одягу або вплітати у волосся.

Водночас модна блогерка Клаудія Морейра у тіктоці показала ще більше ідей стилізації. Хусткою можна прикрасити сумку, використати як обруч, пасок, чокер або навіть зробити з неї шнурок для окулярів.

До речі, хустка – це ще й справжній порятунок у bad hair day. Вона допоможе швидко приховати немите коріння і створити враження, ніби образ був продуманий заздалегідь. Раніше наша редакція вже розповідала, що до таких "рятівних" аксесуарів також належать еластичні пов'язки, обручі та невидимки. Усе це допомагає волоссю виглядати охайно та стильно, коли немає часу на укладку.