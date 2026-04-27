До того ж головне правило стилю цьогорічної весни полягає в тому, що зачіска має виглядати легко, ніби ви не витратили на неї багато зусиль. Про це детальніше – пише видання InStyle.

Які весняні зачіски будуть у тренді?

Одним із головних фаворитів сезону став Рив'єра-боб – більш розслаблена версія популярного раніше італійського боба. Як зазначають у Woman & Home, ця стрижка ідеально підходить для тих, хто не хоче витрачати години на укладку. Адже вона має виглядати так, ніби ви щойно повернулися з прогулянки узбережжям.

Для тих же, хто віддає перевагу об'єму та голлівудському шику, ідеальним варіантом буде об'ємний боб. Ця зачіска знову стала трендом після того, як її продемонструвала Бейонсе. Що цікаво, така стрижка підкреслює лінію щелепи та додає образу динаміки.

Водночас для прихильниць мінімалізму та стилю "тиха розкіш" залишається актуальним гладко зачесаний пучок. Його редактори Elle називають головною зачіскою 2026 року. Вона виглядає доречно і в офісі, і на вечірці, бо надає жінкам охайності та стриманої елегантності.

А на противагу йому, для довшого волосся повертаються класичні м'які, природні хвилі, які підкреслюють текстуру волосся.

Що стосується кольору, то головним хітом став глянцевий бронд. Це поєднання коричневих та світлих відтінків із неймовірним дзеркальним блиском. Harper's Bazaar пояснює популярність цього тренду його практичністю. Так, він легко підтримується і надає волоссю здорового вигляду, що є основою будь-якого стильного образу цієї весни.

Які стрижки будуть в моді влітку 2026?

Біксі – це поєднання бобу та піксі, одна з найзручніших літніх стрижок, яка не вимагає складного догляду. Вона легко адаптується під різні образи, зокрема підходить і для більш святкового стилю, і для щоденного носіння.

Також цього літа в тренді – "розслаблений" боб. Це проста укладка, яка не потребує багато зусиль. Втім, якщо вам хочеться більш акуратного ефекту, можна використати зволожувальний крем для волосся, а для хвиль – злегка підкрутити пасма.