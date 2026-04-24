Найважче у цьому – дочекатися, поки старий колір відросте. Однак зіркова стилістка Ніккі Феррара каже, що цей перехід можна зробити майже непомітним. Про це детальніше – пише видання Good Housekeeping.

Не пропустіть Більше не брюнетка: Вікторія Бекхем повторила фарбування Кейт Міддлтон, що миттєво омолоджує

Як правильно перейти до натуральної сивини?

Головна хитрість, про яку говорить стилістка Ніккі Феррара, полягає у тому, щоб поступово додавати у сиве волосся дуже тонкі світлі пасма. Вони змішуються з вашою сивиною, і та сама різка межа між пофарбованим волоссям і корінням просто зникає.

Якщо ж ваше волосся було дуже темним, то можна додати навпаки кілька темних пасом. Так, ви отримаєте стильний ефект "сіль з перцем".

Ще один варіант – змити стару фарбу в салоні. Втім, якщо ви раніше сильно освітлювали волосся, змивка не допоможе повернути сивину, бо ваш природний колір уже змінився через дію хімії.

Поки волосся відростає, можна також користуватися звичайними спреями для коренів, які зафарбовують сивину до першого миття.

А ще це ідеальний час для нової стрижки. Як пише видання Vogue, чим коротша зачіска, тим швидше ви позбудетеся старих фарбованих кінчиків і побачите своє розкішне натуральне волосся. Головне – набратися терпіння і не чіпати звичайну фарбу, щоб не починати все спочатку.

Як доглядати за сивим волоссям?