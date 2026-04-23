Фото з новим кольором волосся модельєрка опублікувала у своєму інстаграмі. Вікторія обрала для себе фарбування bronde – ідеальний мікс коричневих та світлих тонів.

Яке трендове фарбування обрала для себе Вікторія Бекхем?

Цей тренд отримав нове дихання на початку року завдяки принцесі Уельській. Як зазначає видання Marie Claire, саме Кейт Міддлтон задала тон сезону своїм кольором, який стилісти влучно охрестили "шикарний мамин бронд". Цей відтінок поєднав витонченість та легкість у догляді, через що він миттєво став популярним серед жінок в усьому світі.

Вікторія Бекхем також не залишилась осторонь цього тренду. Саме тому для своїх нещодавніх виходів вона обрала ще більш сонячну варіацію цього стилю. За даними Harper’s Bazaar, її нова зачіска є логічним продовженням "бронду" – вона освіжає обличчя та додає волоссю візуального об'єму.

Секрет популярності такого фарбування полягає в його універсальності. Воно ідеально підходить для тих, хто хоче оновити образ без радикальних змін і частих візитів до салону.

