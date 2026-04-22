Про це пише видання Parade.

Стрижки для жінок після 40: яку зачіску обрати?

Наприклад, гладкий боб став справжнім хітом 2026 року завдяки своїй здатності створювати ефект "дорогого" вигляду, про що пише видання Vogue. Така зачіска з рівним зрізом візуально робить волосся густішим і здоровішим, що особливо важливо, якщо з віком воно втратило об'єм.

Для тих, хто любить додавати образу трохи драми та шику, ідеальним варіантом буде голлівудський боб. Це зачіска з м'якими хвилями та об'ємом біля коріння, яка нагадує про золоту еру кіно. Втім, у сучасному виконанні вона виглядає дуже легко. Експерти видання Harper’s Bazaar наголошують, що такі об'ємні укладки чудово пом'якшують риси обличчя, роблячи погляд відкритішим.

Якщо ж вам хочеться чогось більш структурованого, варто звернути увагу на квадратний боб. Він допомагає візуально підтягнути овал обличчя, створюючи природний ефект ліфтингу без зайвих зусиль.

Цікавим рішенням для корекції форми обличчя є також трикутний боб, де пасма спереду трохи довші за потиличну частину. Така зачіска ідеально приховує певні нюанси та додає динаміки всьому образу.

А якщо ви прихильниця легкої недбалості та французького шарму, то французький боб стане вашим фаворитом. Редактори Byrdie вважають цю стрижку справжнім порятунком для жінок, адже вона виглядає стильно навіть без ретельної укладки, даруючи відчуття свободи та молодості.

