Тож стилісти по зачісках визначили кілька головних літніх трендів у стрижках: недбалий боб, універсальний біксі та хвилясті шари. Саме ці стрижки поєднують легкість, природність і простоту в догляді – те, що особливо цінується влітку, як писало Vogue UA.

Які стрижки будуть в моді влітку 2026?

Біксі – це поєднання бобу та піксі, одна з найзручніших літніх стрижок, яка не вимагає складного догляду. Вона легко адаптується під різні образи: підходить і для більш святкового стилю, і для щоденного носіння з ефектом "прокинулась – і вже гарно виглядаю". Для укладки достатньо мінімуму засобів: спрею для природного висихання та легкого текстурувального крему.

Сучасна версія цієї стрижки – з підкрученими кінчиками та чубчиком-шторкою – натхненна модою 2000-х.

Також цього літа в тренді – "розслаблений" боб. Це проста укладка, яка не потребує багато зусиль: достатньо трохи пожмакати волосся руками й дати йому висохнути природно, щоб отримати стильну та комфортну у спеку зачіску. Якщо хочеться більш акуратного ефекту, можна використати зволожувальний крем для волосся, а для хвиль – злегка підкрутити пасма, але без "вилизаної" укладки.

Ще один вдалий варіант для літа – хвилясті шари. Їхня головна особливість у максимальній природності: волосся виглядає так, ніби після відпочинку на пляжі. Замість рівного зрізу тут використовується м'яка багатошарова форма, яка легко піддається укладці. Достатньо швидко висушити волосся та додати кілька легких хаотичних хвиль у верхніх пасмах, щоб підкреслити розслаблений ефект.

Яка ще зачіска добре підходить на літо?

Як писав British Vogue, експертка з афротекстурованого волосся Charlotte Mensah вважає, що цього літа в тренді буде tapered afro – афро зі звуженою формою. Це зручна й легка у догляді стрижка, яка зберігає природні кучері та має гарний вигляд навіть без складної укладки, а ще легко відростає. Її особливість у тому, що волосся на маківці залишається довшим і об'ємнішим, а з боків і на потилиці – коротшим. Завдяки цьому зачіска має чітку форму і водночас відчувається легшою в спеку.