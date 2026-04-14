Правильно підібрана довжина та форма волосся здатні буквально освіжити обличчя та додати образу тієї легкості, яку ми часто втрачаємо з роками. Про це детальніше – пише видання Parade.

Яка стрижка може омолодити на 10 років?

Зіркова стилістка Дженніфер Кораб впевнена, що ідеальним варіантом для тих, хто хоче мати молодший вигляд, є подовжений боб або "лоб". Річ у тім, що така довжина є "золотою серединою".

Так, вона достатньо довга для різноманітних укладок, але водночас позбавлена зайвої масивності, яка часто "краде" об'єм і робить зачіску притиснутою до голови. Коли пасма занадто довгі та важкі, вони візуально "тягнуть" обличчя донизу, підкреслюючи втому та зморшки, тоді як правильно оформлений боб створює ефект ліфтингу.

Експерти видання Harper's Bazaar називають цю стрижку втіленням "тихої розкоші". Вони зазначають, що боб середньої довжини не лише оздоровлює волосся, прибираючи посічені кінчики, а й неймовірно легко піддається догляду. Головна перевага цієї стрижки полягає в тому, що волосся виглядає густішим і об'ємнішим, а шари навколо обличчя роблять риси м'якшими.

Це підтверджують і фахівці порталу Glam, які радять уникати занадто суворих геометричних ліній. На їхню думку, легка текстура та ледь закручені всередину або назовні кінчики додають образу грайливості, яка асоціюється з юністю.

Які ще трендові стрижки омолоджують обличчя?