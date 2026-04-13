Цього сезону стилісти радять відмовитися від ідеально рівних ліній на користь динаміки та багатошаровості. Головний тренд 2026 року полягає в тому, щоб підкреслити природний завиток, а не намагатися його приборкати, пише видання Vogue.
Дивіться також Забудьте про омбре: як фарбування Аліси Лю стало головним б'юті-хітом весни-2026
Які стрижки найкраще пасують хвилястому волоссю?
Для тих, хто хоче оновити образ без кардинальних змін довжини, ідеальним рішенням стане м'який чубчик. А саме його варіація у стилі curtain bangs. Видання Elle називає такий чубчик найкращим вибором для хвилястого волосся. Адже він створює ніжний французький акцент і додає обличчю м'якості.
Якщо ж ви готові до сміливих експериментів, то зверніть увагу на коротку текстурну стрижку. Зокрема, на популярний нині "біксі". Експерти Marie Claire пояснюють, що цей мікс боба та піксі ідеально підходить для кучерів, бо дозволяє зберегти достатньо довжини для гри текстур, але водночас робить зачіску максимально практичною.
Універсальним варіантом, що пасує майже кожній, залишається подовжене каре. Ця стрижка допомагає хвилям виглядати впорядковано під власною вагою, не втрачаючи при цьому прикореневого об'єму.
Водночас для більш зухвалих натур справжнім фаворитом стане "вовча" стрижка. Вона поєднує в собі естетику маллета та багатошаровість. До того ж wolf cut додає волоссю неймовірного об'єму та драйву.
Схожий ефект, але у більш м'якому виконанні, дає стрижка шег. Це багатошарова зачіска з акцентом на маківці, яка створює той самий ефект "щойно з ліжка", що виглядає стильно навіть без використання стайлерів.
Для прихильниць класики найкращим вибором залишається довге волосся шарами. Як підкреслюють фахівці Elle, правильно підібрані шари забирають зайву вагу з кінчиків, дозволяючи хвилям вільно "підстрибувати" та створювати гармонійний силует по всій довжині.
Як зрозуміти, що у вас хвилясте волосся?
Багато хто роками бореться з неслухняним волоссям, навіть не підозрюючи про його справжню природу. Перша і найголовніша ознака того, що ви маєте саме хвилястий тип – реакція на вологість та звичайне розчісування. Якщо після висихання без фену пасма не стають ідеально рівними, а пушаться або утворюють легкий вигин у формі літери S, це прямий сигнал про приховану текстуру волосся.
Щоб остаточно в цьому переконатися, варто провести простий тест під час наступного миття голови. Просто залиште волосся висихати природним шляхом, взагалі не торкаючись його гребінцем чи рушником. Якщо мокрі пасма збираються у м'які дуги, а не висять прямими лініями, то це означає, що ви офіційно належите до власників хвилястої структури.
Важливо розуміти, що таке волосся – золота середина між прямим та кучерявим, тому воно дуже чутливе до зовнішніх факторів. Як тільки ви перестанете сприймати свій природний об'єм як проблему і спробуєте замінити звичайну щітку на гребінець з широкими зубцями, ваші хвилі стануть виразними та структурованими.