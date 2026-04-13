Цього сезону стилісти радять відмовитися від ідеально рівних ліній на користь динаміки та багатошаровості. Головний тренд 2026 року полягає в тому, щоб підкреслити природний завиток, а не намагатися його приборкати, пише видання Vogue.

Які стрижки найкраще пасують хвилястому волоссю?

Для тих, хто хоче оновити образ без кардинальних змін довжини, ідеальним рішенням стане м'який чубчик. А саме його варіація у стилі curtain bangs. Видання Elle називає такий чубчик найкращим вибором для хвилястого волосся. Адже він створює ніжний французький акцент і додає обличчю м'якості.

Якщо ж ви готові до сміливих експериментів, то зверніть увагу на коротку текстурну стрижку. Зокрема, на популярний нині "біксі". Експерти Marie Claire пояснюють, що цей мікс боба та піксі ідеально підходить для кучерів, бо дозволяє зберегти достатньо довжини для гри текстур, але водночас робить зачіску максимально практичною.

Універсальним варіантом, що пасує майже кожній, залишається подовжене каре. Ця стрижка допомагає хвилям виглядати впорядковано під власною вагою, не втрачаючи при цьому прикореневого об'єму.

Водночас для більш зухвалих натур справжнім фаворитом стане "вовча" стрижка. Вона поєднує в собі естетику маллета та багатошаровість. До того ж wolf cut додає волоссю неймовірного об'єму та драйву.

Схожий ефект, але у більш м'якому виконанні, дає стрижка шег. Це багатошарова зачіска з акцентом на маківці, яка створює той самий ефект "щойно з ліжка", що виглядає стильно навіть без використання стайлерів.

Для прихильниць класики найкращим вибором залишається довге волосся шарами. Як підкреслюють фахівці Elle, правильно підібрані шари забирають зайву вагу з кінчиків, дозволяючи хвилям вільно "підстрибувати" та створювати гармонійний силует по всій довжині.

Як зрозуміти, що у вас хвилясте волосся?