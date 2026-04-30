Про це йдеться на сайті Space Weather Live.

Фази Місяця у травні 2026 року

Повня : 1 і 31 травня

: 1 і 31 травня Спадний Місяць : 2 – 15 травня

: 2 – 15 травня Молодик : 16 травня

: 16 травня Зростальний Місяць: 17 – 30 травня

Коли варто фарбувати волосся у травні 2026 року?

Найкращим часом для інтенсивного фарбування, освітлення або повного оновлення образу є період Зростального Місяця з 17 по 30 травня. У ці дні кутикула волосини легше розкриватиметься та максимально надійно утримуватиме штучний пігмент. Водночас результат процедури буде найбільш тривалим, а колір залишиться яскравим і насиченим навіть після багаторазового миття голови.

Що цікаво, світ краси офіційно захопив новий сміливий тренд фарбування, який отримав назву Halo hair. Цей стиль став справжньою сенсацією після того, як фігуристка та золота медалістка Олімпійських ігор 2026 року Аліса Лю продемонструвала свою незвичну зачіску, пише видання Cosmopolitan. Фарбування Halo hair – техніка створення чітких горизонтальних смуг або кілець контрастного кольору по всьому діаметру голови.

Якщо ви плануєте лише освіжити відтінок або скористатися тонувальними засобами, для цього підійде період Спадного Місяця з 2 по 15 травня. У ці дні організм інтенсивніше позбуватиметься всього зайвого, тому фарба може вимиватися швидше. Крім того, цей час оптимальний для експериментів з нестійкими барвниками, які не мають глибоко проникати в структуру волосся.

Коли не можна фарбувати волосся у травні 2026 року?

Процедури зі зміною кольору слід повністю виключити у дні Повні 1 та 31 травня, а також у Молодик 16 травня.

У ці періоди хімічний вплив може спровокувати надмірну сухість, ламкість або непередбачувану реакцію пігменту, що призведе до невідповідності отриманого результату очікуванням.