Наша редакция подготовила подробный график бьюти-процедур на основе лунных фаз.

Фазы Луны в мае 2026 года

Полнолуние : 1 и 31 мая

: 1 и 31 мая Луна убывающая : 2 – 15 мая

: 2 – 15 мая Новолуние : 16 мая

: 16 мая Растущая Луна: 17 – 30 мая

Когда стоит красить волосы в мае 2026 года?

Лучшим временем для интенсивного окрашивания, осветления или полного обновления образа является период Растущей Луны с 17 по 30 мая. В эти дни кутикула волоса будет легче раскрываться и максимально надежно удерживать искусственный пигмент. При этом результат процедуры будет наиболее длительным, а цвет останется ярким и насыщенным даже после многократного мытья головы.

Что интересно, мир красоты официально захватил новый смелый тренд окрашивания, который получил название Halo hair. Этот стиль стал настоящей сенсацией после того, как фигуристка и золотая медалистка Олимпийских игр 2026 года Алиса Лю продемонстрировала свою необычную прическу, пишет издание Cosmopolitan. Окрашивание Halo hair – техника создания четких горизонтальных полос или колец контрастного цвета по всему диаметру головы.

Если вы планируете лишь освежить оттенок или воспользоваться тонирующими средствами, для этого подойдет период убывающей Луны со 2 по 15 мая. В эти дни организм интенсивнее будет избавляться от всего лишнего, поэтому краска может вымываться быстрее. Кроме того, это время оптимально для экспериментов с нестойкими красителями, которые не должны глубоко проникать в структуру волос.

Когда нельзя красить волосы в мае 2026 года?

Процедуры с изменением цвета следует полностью исключить в дни Полнолуния 1 и 31 мая, а также в Новолуние 16 мая.

В эти периоды химическое воздействие может спровоцировать чрезмерную сухость, ломкость или непредсказуемую реакцию пигмента, что приведет к несоответствию полученного результата ожиданиям.