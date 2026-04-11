Ее образ, сочетающий глубокий каштановый цвет с платиновыми кольцами, мгновенно разлетелся по соцсетям и попал на страницы ведущих изданий. По словам спортсменки, идея такого окрашивания имеет особый философский смысл, ведь она добавляет новую светлую полосу ежегодно, имитируя кольца деревьев. Эта концепция настолько поразила публику, что стилисты по всему миру начали массово воспроизводить эту контрастную прическу. Об этом подробнее – пишет издание Cosmopolitan.

Что известно о технике окрашивания Halo hair?

Это техника создания четких горизонтальных полос или колец контрастного цвета по всему диаметру головы. В отличие от классического мелирования или омбре, где переходы должны быть максимально плавными, Halo hair делает ставку на четкую графичность.

Самый популярный вариант сезона – сочетание темной базы с платиновыми полосами, которые визуально напоминают нимб. Такая прическа идеально подходит для создания необычных образов и уже стала популярной в соцсетях среди молодежи.

Как повторить этот тренд?

Для достижения идеального результата в стиле Алисы Лю важно обратиться к опытному колористу, поскольку создание ровных горизонтальных линий требует ювелирной точности. Процесс создания Halo Hair начинается с тщательного разделения волос на широкие горизонтальные секции. После этого мастер выбирает уровень, на котором будет размещен "ореол".

Светлые полосы обычно создаются путем интенсивного осветления выбранного слоя волос до платинового блонда. При этом важно следить за симметрией по всему объему головы. После осветления обязательно применяется тонирование в холодные или пастельные оттенки, чтобы цвет выглядел дорогим и чистым.

Завершающим этапом становится использование средств с эффектом зеркального блеска и восстанавливающих масок. Ведь главная фишка Halo hair – безупречная гладкость волос, которая позволяет графическим кольцам сиять на свету при каждом шаге.

