Фази Місяця у травні 2026 року

Фази Місяця у травні 2026 року

Повня : 1 і 31 травня

: 1 і 31 травня Спадний Місяць : 2 – 15 травня

: 2 – 15 травня Молодик : 16 травня

: 16 травня Зростальний Місяць: 17 – 30 травня

Коли планувати косметичні процедури у травні?

Стрижка волосся

Якщо ви хочете швидко відростити волосся, то плануйте візит до перукаря на період Зростального Місяця з 17 по 30 травня. Стрижка в ці дні зміцнить ваше коріння і додасть волоссю життєвої сили.

Якщо ж ви носите коротку зачіску або чубчик і хочете якнайдовше зберегти форму, то краще підстригтися під час Спадного Місяця з 2 по 15 травня. У цей час ріст волосся сповільнюється, тому охайний вигляд збережеться надовго.

Фарбування волосся

Для зміни кольору або оновлення відтінку ідеально підходить друга половина місяця, а саме період з 17 по 30 травня. Коли Місяць зростає, структура волосся краще поглинає та утримує пігмент. Завдяки цьому колір виходить насиченим, рівномірним і значно довше не вимивається.

Водночас у першій половині травня фарбування може бути менш стійким, тому цей час краще залишити для доглядових процедур.

Манікюр і педикюр

Найкращим часом для роботи з нігтями є період Спадного Місяця з 2 по 15 травня. Це ідеальні дні для манікюру, обробки кутикули та медичного педикюру. Шкіра в цей час менш чутлива до пошкоджень, тому ранки загоюються швидше, а кутикула після видалення буде рости повільно.

Ламінування вій і брів

Цю процедуру варто запланувати на період з 17 по 30 травня. На Зростальний Місяць волоски стають більш слухняними та краще реагують на хімічні склади для фіксації. Ламінування, зроблене в ці дні, забезпечить стійкий вигин вій та ідеальну форму брів на максимально тривалий термін, а поживні компоненти сироваток подіють значно ефективніше.

Косметологічні процедури

З 2 по 15 травня, коли Місяць спадає, організм налаштований на очищення, тому це найкращий час для пілінгів, глибоких чисток обличчя та видалення недоліків. А от з 17 по 30 травня, під час зростання Місяця, шкіра максимально сприйнятлива до живлення. У ці дні варто робити маски та будь-які процедури, спрямовані на зволоження та омолодження.

Коли не варто планувати б'юті-процедури у травні?

У травні є день, коли від походів до майстрів краси краще відмовитися – 16 травня. Молодик вважається енергетично складним днем.

У цей час організм стає вразливим, підвищується ризик невдалого результату, алергічних реакцій або розчарування від нового образу.

Цей день краще присвятити відпочинку та домашньому догляду.