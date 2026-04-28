Щоб не виглядати так, ніби ви щойно вийшли з фільму 50-х років, варто дотримуватися кількох простих правил стилізації, які зроблять образ свіжим і сучасним. Про них детальніше – розповіло видання Cosmopolitan.

Як правильно носити гороховий принт навесні 2026?

Найлегший спосіб приборкати цей принт – просто поєднати його з однотонними чорними або білими речами. Експерти видання Elle підтверджують, що саме такий лаконічний контраст допомагає горошку виглядати сучасно, а не надто консервативно. Наприклад, легка блуза в цятку з класичними чорними штанами – ідеальний варіант, коли треба виглядати зібрано, але не нудно.

Якщо ви шукаєте варіант на кожен день, спробуйте поєднати горошок і денім. Це поєднання виглядає максимально розслаблено і стильно. За даними Woman & Home, "гороховий денім" став одним із найнесподіваніших, але найулюбленіших трендів сезону. Так, можна обрати як джинси з нанесеним принтом, так і просто одягнути улюблену джинсову куртку поверх сукні в горошок. Це миттєво зробить ваш образ менш формальним.

Для тих, хто не боїться бути в центрі уваги, ідеальним рішенням стане трендова річ у горошок та декілька кольорових доповнень. Яскраві акценти, наприклад, червоні туфлі, зелена сумка або насичена помада, додають принту характеру. У матеріалі The Guardian радять використовувати колір, щоб розбавити монохромність і додати весняного настрою. Головне тут – не переборщити з кількістю відтінків, щоб сам принт залишався головною зіркою вашого аутфіту.

Який вигляд має найбажаніша спідниця весни 2026 року?

Чорно-біла спідниця в горошок стала головним фаворитом цього сезону та перетворилась на справжній символ сучасної елегантності. Цієї весни модниці частіше обирають чорно-білі моделі в горошок довжини міді та максі. Зокрема, фасони "колона" із заниженою посадкою або витончений А-силует.

Видання Who What Wear зауважило, що навіть світові зірки, наприклад, американська акторка Ель Фаннінг, переосмислюють цей принт, виводячи його з категорії "ретро" у категорію наймодніших речей сучасності.