Однак цього сезону дизайнери перетворили звичний денім на основу для найелегантнішого елемента жіночого гардероба – сукні. Про це детальніше – пише видання Woman&Home.

Чому джинсові сукні є головним трендом весни 2026 року?

Цьогорічні подіуми та вулиці модних столиць доводять, що джинсова сукня стала беззаперечним лідером сезону, витіснивши навіть класичні штани. Як повідомляє видання Elle, модна індустрія остаточно відмовилася від надто об'ємних та мішкуватих силуетів на користь "стриманого мінімалізму". Джинсові сукні цієї весни мають чіткий та акуратний вигляд. Вони пошиті так, щоб добре тримати форму, виділяти талію та підкреслювати лінію плечей.

Видання Woman&Home підкреслює, що на піку популярності опинилися сукні в глибокому кольорі "індиго". Такі моделі виглядають настільки гарно, що легко замінюють ділові костюми в офісному дрескоді.

Водночас редактори Red Magazine зауважують, що ключовим трендом стали сукні довжини міді та максі з мінімальною кількістю декору. Основний акцент цього сезону робиться на грі з текстурою тканини та контрастних швах, які додають образу графічності. Популярними також стали моделі з корсетними вставками та металевими деталями.

До того ж цей тренд є максимально практичним, адже така сукня не потребує складних аксесуарів. Вона однаково виграшно виглядає і з масивними лоферами для денного виходу, і з витонченими підборами для вечірнього заходу.

З яким взуттям варто носити джинсові сукні навесні 2026?

Для створення розслабленого міського образу варто звернути увагу на кеди з тонкою підошвою, які візуально полегшують щільну текстуру деніму.

Якщо весняна прохолода ще відчутна, то ідеальним доповненням до джинсової сукні стануть високі шкіряні чоботи.

Для тих, хто прагне додати образу гостроти, стилісти радять обирати мюлі з гострим носком або туфлі на невисоких підборах.