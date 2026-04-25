Якщо ви плануєте оновити гардероб, то зверніть увагу на кілька ключових поєднань, які зараз домінують на вулицях світових столиць моди. Про них детальніше – пише British Vogue.

З чим носити джинси навесні 2026 року?

Одним із найпомітніших повернень стали бейбі-футболки – ті самі вкорочені та приталені топи, що були символом епохи Y2K. Вони ідеально балансують об'ємні силуети джинсів, наприклад, популярні зараз широкі мішкуваті фасони, зазначає видання Who What Wear.

Для тих, хто віддає перевагу більш м'якому та жіночному стилю, справжнім порятунком стануть блузи в стилі бохо. Повернення естетики 70-х принесло з собою мереживо, вишивку та вільні рукави, які найкраще виглядають із класичним блакитним денімом.

Крім того, ви можете сміливо додавати до джинсів топи зі зборками. Такі дрібні деталі, як драпірування, додають об'єму в потрібних місцях і роблять навіть найпростіші джинси частиною вечірнього виходу.

Що цікаво, поло, особливо трикотажні, стали базою для створення образу в стилі "тихої розкоші". Саме тому тепер на вулицях нерідко можна побачити модниць, які носять такі футболки разом з джинсами з високою посадкою.

Якщо ж вам хочеться додати своєму образу динаміки, то зверніть свою увагу на олімпійки. Це спортивне втручання в повсякденний гардероб виглядає дуже свіжо, особливо якщо поєднувати таку куртку з прямими джинсами та взуттям на підборах або масивними лоферами.

Для вечірніх прогулянок чи особливих подій ідеальним напарником для деніму стане асиметричний топ. Відкрите одне плече або нерівний край створюють динамічний силует, який не потребує зайвих аксесуарів.

А щоб додати образу трохи зухвалості, не забувайте про перевірену часом шкіряну куртку. У цьому сезоні актуальні як вінтажні "потерті" косухи, так і стримані шкіряні блейзери, що додають джинсам необхідної суворості.

Які джинси стали головним трендом 2026 року?

Після тривалого панування оверсайзу та суперечливого повернення скінні, на подіумах та вулицях з'явилася модель джинсів, що обіцяє стати новим стандартом базового гардероба. Цей силует отримав назву stovepipe jeans, який в перекладі означає "джинси-димарі".

Що цікаво, така назва максимально точно передає їхню архітектурну форму, пише видання Cosmopolitan. Головна особливість цієї моделі полягає у поєднанні комфорту та елегантності. У верхній частині, у зоні талії та стегон, вони зберігають щільну посадку, яка вигідно підкреслює фігуру та створює чіткий контур.