Про це пише видання Vogue. Цей силует отримав назву stovepipe jeans, який в перекладі означає "джинси-димарі". Що цікаво, така назва максимально точно передає їхню архітектурну форму.
Що відомо про найтрендовіші джинси 2026 року?
Головна особливість цієї моделі полягає у поєднанні комфорту та елегантності. У верхній частині, у зоні талії та стегон, вони зберігають щільну посадку, яка вигідно підкреслює фігуру та створює чіткий контур.
Водночас від лінії коліна штанина перестає облягати ногу і спадає вниз ідеально рівною вертикаллю. На відміну від класичних широких джинсів, "димарі" не додають зайвого об'єму, але й не стискають литки, як це робили застарілі скінні.
Експерти видання Elle зазначають, що популярність stovepipe jeans зумовлена глобальним запитом на "тиху розкіш" та функціональність, оскільки ця модель візуально подовжує силует і виглядає значно дорожче за мішкуваті аналоги. Такий крій дозволяє легко стилізувати джинси як з масивним взуттям, так і з витонченими туфлями-човниками.
А редакція Who What Wear додає, що саме такий крій дозволяє джинсам м'яко лягати поверх взуття, створюючи той самий бездоганний стиль, який ми звикли бачити на вулицях Парижа.
З чим носити трендові джинси 2026 року?
- Універсальність stovepipe jeans відкриває безліч можливостей для стилізації, оскільки цей крій однаково добре адаптується до різних настроїв та подій.
- Найкраще такі джинси виглядають у поєднанні з верхом, який дозволяє підкреслити лінію талії. Так, ви можете обрати лаконічне боді, приталену водолазку або просту білу футболку, заправлену всередину, щоб створити максимально чистий і видовжений силует.
- Для створення більш структурованого образу ідеально підійде оверсайз-жакет з чіткими плечима або короткий кардиган щільної в'язки, що додасть образу актуальної архітектурності.
- Окрему увагу варто приділити вибору взуття, оскільки саме пряма штанина "димарів" дозволяє експериментувати з пропорціями. Щоб візуально додати собі зросту, варто поєднувати ці джинси з гостроносими ботильйонами або туфлями на підборах, які частково ховаються під рівним краєм деніму.
- Для повсякденних виходів чудовим вибором стануть класичні лофери або лаконічні кеди в стилі ретро, які підкреслять розслабленість образу.