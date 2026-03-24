Про це пише видання Vogue. Цей силует отримав назву stovepipe jeans, який в перекладі означає "джинси-димарі". Що цікаво, така назва максимально точно передає їхню архітектурну форму.

Що відомо про найтрендовіші джинси 2026 року?

Головна особливість цієї моделі полягає у поєднанні комфорту та елегантності. У верхній частині, у зоні талії та стегон, вони зберігають щільну посадку, яка вигідно підкреслює фігуру та створює чіткий контур.

Водночас від лінії коліна штанина перестає облягати ногу і спадає вниз ідеально рівною вертикаллю. На відміну від класичних широких джинсів, "димарі" не додають зайвого об'єму, але й не стискають литки, як це робили застарілі скінні.

Експерти видання Elle зазначають, що популярність stovepipe jeans зумовлена глобальним запитом на "тиху розкіш" та функціональність, оскільки ця модель візуально подовжує силует і виглядає значно дорожче за мішкуваті аналоги. Такий крій дозволяє легко стилізувати джинси як з масивним взуттям, так і з витонченими туфлями-човниками.

А редакція Who What Wear додає, що саме такий крій дозволяє джинсам м'яко лягати поверх взуття, створюючи той самий бездоганний стиль, який ми звикли бачити на вулицях Парижа.

З чим носити трендові джинси 2026 року?