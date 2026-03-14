Так, тріумфально повертається епоха, коли простота була найвищою формою елегантності, а розслабленість не заважала виглядати розкішно. Якщо ви шукаєте натхнення для оновлення гардероба, зверніть увагу на перевірені часом силуети, які зараз переживають своє друге народження у більш якісному та продуманому виконанні, пише видання Numero.
Не пропустіть Заховайте нудні хустки: як один "зимовий" аксесуар оновить ваші образи навесні 2026
Який одяг з 90-х знову в тренді?
У 2026 році знову в моді стиль "нью-йоркської працівниці", який уособлює сірий костюм із широкими плечима та прямі лінії. Як зазначає видання Numero у своєму огляді, такий одяг став формою протесту проти мінливих мікротрендів.
Разом із костюмами на подіуми повернулися лаконічні сукні-комбінації та спідниці косого крою, які видання Elle називає ідеальним вибором для тих, хто цінує зусилля без зайвих зусиль.
В їхньому матеріалі про найкращі образи 90-х наголошується, що поєднання високих джинсів із простими білими футболками та тонкими кардиганами знову є золотим стандартом повсякденного стилю.
Денім у 2026 році також переживає революцію. Журнал Elle Canada прогнозує популярність "канадському смокінгу" – поєднанню джинсового верху та низу в одному образі.
Особливо актуальними є мішкуваті джинси, але тепер їх доповнюють елегантними аксесуарами. Зокрема, тонкими шовковими шарфами, замість ременів. Про цей цікавий прийом згадує і Harper's Bazaar. Крім того, видання підкреслює, що такі дрібниці, як шарфи на поясі, додають образу розслабленого шику 1990-х.
До речі, разом з мінімалізмом повернулася і яскрава колірна гама того десятиліття, але в несподіваних комбінаціях. Видання Fashionista звертає увагу на популярність відтінків морської хвилі та насиченого фіолетового, які ми часто бачили в серіалах тієї епохи.
Доповнювати ці образи варто масивними прикрасами, що офіційно повернулися в моду завдяки останнім показам на тижнях моди.
Який верхній одяг з 90-х повернувся у моду?
- Цієї весни варто придивитися до шкіряних бомберів. Цей тренд також прийшов до нас із 90-х. У той час особливо популярними були байкерські куртки з ефектом потертості. Саме такі моделі здатні зробити навіть простий образ більш виразним.
- Спортивні куртки також можна сміливо назвати одним із символів моди 90-х. Модниці комбінують їх не лише зі спортивними штанами, а й зі спідницями, джинсами чи іншими речами, сміливо міксуючи стилі.