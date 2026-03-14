Так, тріумфально повертається епоха, коли простота була найвищою формою елегантності, а розслабленість не заважала виглядати розкішно. Якщо ви шукаєте натхнення для оновлення гардероба, зверніть увагу на перевірені часом силуети, які зараз переживають своє друге народження у більш якісному та продуманому виконанні, пише видання Numero.

Який одяг з 90-х знову в тренді?

У 2026 році знову в моді стиль "нью-йоркської працівниці", який уособлює сірий костюм із широкими плечима та прямі лінії. Як зазначає видання Numero у своєму огляді, такий одяг став формою протесту проти мінливих мікротрендів.

Разом із костюмами на подіуми повернулися лаконічні сукні-комбінації та спідниці косого крою, які видання Elle називає ідеальним вибором для тих, хто цінує зусилля без зайвих зусиль.

В їхньому матеріалі про найкращі образи 90-х наголошується, що поєднання високих джинсів із простими білими футболками та тонкими кардиганами знову є золотим стандартом повсякденного стилю.

Денім у 2026 році також переживає революцію. Журнал Elle Canada прогнозує популярність "канадському смокінгу" – поєднанню джинсового верху та низу в одному образі.

Особливо актуальними є мішкуваті джинси, але тепер їх доповнюють елегантними аксесуарами. Зокрема, тонкими шовковими шарфами, замість ременів. Про цей цікавий прийом згадує і Harper's Bazaar. Крім того, видання підкреслює, що такі дрібниці, як шарфи на поясі, додають образу розслабленого шику 1990-х.

До речі, разом з мінімалізмом повернулася і яскрава колірна гама того десятиліття, але в несподіваних комбінаціях. Видання Fashionista звертає увагу на популярність відтінків морської хвилі та насиченого фіолетового, які ми часто бачили в серіалах тієї епохи.

Доповнювати ці образи варто масивними прикрасами, що офіційно повернулися в моду завдяки останнім показам на тижнях моди.

Який верхній одяг з 90-х повернувся у моду?