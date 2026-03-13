Поки ми поспішаємо змінити об'ємні шарфи на невагомі шовкові хустинки, стилісти пропонують зробити один аксесуар головним акцентом образу. Про це пише Cosmopolitan.

Що відомо про наймодніший аксесуар весни 2026 року?

Йдеться про шарф з торочками – елемент гардероба, який перестав бути звичайним засобом від холоду. Так, він перетворився на справжній вірусний тренд, який додає динаміки навіть найпростішому вбранню.

Головна фішка цього аксесуару полягає у способі його носіння. Тепер шарф не обов'язково обмотувати навколо шиї класичним вузлом. Щоб бути в тренді, варто недбало накинути його на одне плече або використовувати замість пояса, фіксуючи силует поверх легкого пальта чи класичного тренча.

Як носити небанальний аксесуар навесні 2026 року / Фото Pinterest

Що цікаво, такі шарфи, особливо в ніжних пастельних тонах, ідеально доповнюють монохромні луки. Довгі торочки створюють ефект руху під час ходьби, роблячи образ більш живим та фактурним.

Аксесуар на весну 2026 року / Фото Pinterest

Наймодніший аксесуар весни 2026 року / Фото Pinterest

