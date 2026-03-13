Поки ми поспішаємо змінити об'ємні шарфи на невагомі шовкові хустинки, стилісти пропонують зробити один аксесуар головним акцентом образу. Про це пише Cosmopolitan.
Що відомо про наймодніший аксесуар весни 2026 року?
Йдеться про шарф з торочками – елемент гардероба, який перестав бути звичайним засобом від холоду. Так, він перетворився на справжній вірусний тренд, який додає динаміки навіть найпростішому вбранню.
Головна фішка цього аксесуару полягає у способі його носіння. Тепер шарф не обов'язково обмотувати навколо шиї класичним вузлом. Щоб бути в тренді, варто недбало накинути його на одне плече або використовувати замість пояса, фіксуючи силует поверх легкого пальта чи класичного тренча.
Як носити небанальний аксесуар навесні 2026 року / Фото Pinterest
Що цікаво, такі шарфи, особливо в ніжних пастельних тонах, ідеально доповнюють монохромні луки. Довгі торочки створюють ефект руху під час ходьби, роблячи образ більш живим та фактурним.
Аксесуар на весну 2026 року / Фото Pinterest
Наймодніший аксесуар весни 2026 року / Фото Pinterest
Які ще аксесуари будуть в тренді навесні 2026 року?
Світ моди у 2026 році налаштований на сміливі експерименти з деталями, тому шарфи – лише початок. Як зазначають експерти W Magazine, цього сезону в тренді свідома недбалість. Наприклад, сумки, які носять широко відкритими, або пояси, застебнуті "неправильно".
Видання Who What Wear наголошує, що разом із шарфами до наших шаф повертаються масивні вінтажні брошки та XXL-шопери.
Також модницям варто придивитися до прикрас із великого бісеру та плетених шкіряних аксесуарів, про які пише Harper's Bazaar.