Відомий український дизайнер Андре Тан ексклюзивно для нашої редакції пояснив, що цей тренд підходить не лише для подіумів, а й для повсякденного життя, якщо знати кілька простих правил. Про це детальніше – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як носити квіти, щоб бути стильною?

Андре Тан радить обирати лише один головний акцент, зокрема колір чи особливу форму квітки, щоб образ не виглядав занадто перевантаженим. Водночас важливо пам'ятати, що флористичні мотиви чудово працюють у повсякденному стилі, якщо поєднувати квіткові аплікації зі звичайними футболками, шортами та спортивним взуттям. Саме такий контраст робить образ сучасним і трохи "приземляє" його надмірну ніжність.

Трендові аксесуари 2026 / Фото пресслужби Андре Тана

Для тих, хто втомився від звичних ланцюжків та сережок, квіти можуть стати повноцінною заміною прикрас. Так, нині у тренді об'ємні чокери та браслети у формі бутонів, а також масивний декор на взутті чи ремені, де квіткова деталь замінює пряжку.

За словами дизайнера, суворий офісний дрес-код можна також освіжити за допомогою квітів. Наприклад, сорочка з принтом або невелика аплікація допоможуть пом'якшити суворі лінії костюма та додадуть образу легкого й грайливого настрою.

Модний аксесуар 2026 / Фото пресслужби Андре Тана

Найбільш сміливим модницям модельєр пропонує не боятися змішувати різні квіти між собою. Безпрограшний варіант – поєднання різних фактур в одному кольорі, але можна піти далі й спробувати мікс двох різних принтів або додати квітковий пояс до такої ж сукні.

А якщо ви поки не готові до кардинальних змін у гардеробі, Андре Тан радить почати з невеликих аксесуарів, які допоможуть поступово подружитися з цим яскравим трендом.

Як носити квіти в одязі / Фото пресслужби Андре Тана

